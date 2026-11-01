Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 01/11/2026

Thời tiết giao mùa, các bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là viêm phổi, viêm tiểu phế quản, cúm mùa và nhiễm vi rút hợp bào hô hấp (RSV). Đáng lo ngại, không ít cha mẹ vẫn chăm sóc con theo kinh nghiệm, tự ý tăng liều thuốc hạ sốt hoặc chỉ chú ý đến nhiệt độ mà bỏ qua dấu hiệu khó thở... Nhận biết đúng triệu chứng, phân biệt trường hợp có thể theo dõi tại nhà với những dấu hiệu cần cấp cứu là điều quan trọng để bảo vệ trẻ trước nguy cơ bệnh diễn biến nhanh.