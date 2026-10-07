Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Tư ngày 7/10/2026
Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 7/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 7/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số thứ Tư ngày 7/10/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Bắc Ninh - XSBN, Đà Nẵng - XSDNG, Khánh Hòa - XSKH, Đồng Nai - XSDN, Cần Thơ - XSCT, Sóc Trăng - XSSTR.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Tư ngày 7/10/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 7/10/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 7/10/2026 có kết quả như sau:
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Xổ số Vietlott hôm nay thứ Tư ngày 7/10/2026 có kết quả như sau:
Kết quả xổ số Mega 6/45 thứ tư ngày 7/10/2026
Giá trị Jackpot: đồng
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ket-qua-xo-so-kqxs-hom-nay-thu-tu-ngay-7-10-2026-172261007101116745.htm