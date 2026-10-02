Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 2/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 2/10/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 2/10/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 2/10/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 2/10/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 2/10/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 2/10/2026 có kết quả như sau:

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 2/10/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 2/10/2026

Giá trị Jackpot: đồng