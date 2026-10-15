Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 15/10/2026
Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 15/10/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Năm ngày 15/10/20265. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, xổ số thứ Năm ngày 15/10/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Hà Nội - XSTD, Bình Định - XSBDI, Quảng Bình - XSQB, Quảng Trị - XSQT, An Giang - XSAG, Bình Thuận - XSBTH, Tây Ninh - XSTN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Năm ngày 15/10/2026 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Năm ngày 15/10/2026 có kết quả như sau:
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Năm ngày 15/10/2026 có kết quả như sau:
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 15/10/2026 có kết quả như sau:
KẾT QUẢ XỔ SỐ POWER 6/55 THỨ NĂM NGÀY 15/10/2026
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ket-qua-xo-so-kqxs-hom-nay-thu-nam-ngay-15-10-2026-172261015094759346.htm