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Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 28/9/2026

Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 28/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

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Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 28/9/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 28/9/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 28/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28/9/2026.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 28/9/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 28/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 28/9/2026.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 28/9/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 28/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/9/2026.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/9/2026.

Diễm Hằng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ket-qua-xo-so-kqxs-hom-nay-thu-hai-ngay-28-9-2026-172260928105510048.htm