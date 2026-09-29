Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 29/9/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 29/9/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 29/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 29/9/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 29/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 29/9/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 29/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/9/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 29/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 29/9/2026

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Giá trị Jackpot 1: đồng

Giá trị Jackpot 2: đồng