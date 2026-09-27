Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 27/9/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 27/9/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 27/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam ngày 27/9/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 27/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung ngày 27/9/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 27/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/9/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 27/9/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 27/9/2026

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Giá trị Jackpot: 139,776,125,000 đồng