Với đôi tay vững vàng của một bác sĩ chuyên khoa sản, Bác sĩ CKI Phạm Thị Đào đã gieo nguồn vui vỡ òa cho xã đảo Vĩnh Thực qua từng tiếng khóc chào đời khỏe mạnh. Bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, tiếng tăm về sự "mát tay" của chị đã lan truyền khắp chốn đảo xa, trở thành chiếc neo vững chắc và niềm tin tuyệt đối cho những người mẹ trong giờ phút vượt cạn. Và khi thiên chức làm mẹ thiêng liêng vừa chạm ngưỡng hạnh phúc, bác sĩ Đào lại tiếp tục đồng hành qua những ngày hậu sản gian khó: tỉ mỉ chăm từng vết khâu, uốn nắn từng khớp bú, gỡ bỏ những hoang mang tâm lý để bầu sữa mẹ luôn ấm ngọt. Đó không chỉ là hành trình của sinh nở, mà còn là hành trình nối dài của tình yêu thương, nơi thiên chức người mẹ và y đức của người thầy thuốc hòa cùng một nhịp giữa trùng khơi