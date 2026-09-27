Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay ngày 28/9/2026. XSHCM ngày 28/9

Xổ số hôm nay - KQXSTP.HCM ngày 28/9 được quay thưởng bắt đầu từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt.

Trực tiếp Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh hôm nay - Kết quả XSTP.HCM 28/9 - XSTP.HCM hôm nay Thứ Hai ngày 28/9/2026.

Cập nhật Kết quả Xổ số TP. HCM hôm nay 28/9/2026, XSHCM Thứ Hai 28/9/2026 - XSHCM 28/9, xổ số TP.HCM Thứ Hai được quay thưởng tại TP. HCM vào 16 giờ 15 phút.

Bnews cập nhật Xổ số Miền Nam được quay thưởng bắt đầu từ giải nhất cho đến giải bảy, cuối cùng là công bố kết quả giải đặc biệt. Thời gian quay mở thưởng từ 16h15 hàng ngày.

Kết quả xổ số TP. Hồ Chí Minh Thứ Bảy ngày 26/9/2026

Cơ cấu các giải thưởng Xổ Số Miền Nam

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam đã được thay đổi từ ngày 1/1/2017, áp dụng trên 21 tỉnh thuộc khu vực Miền Nam (từ Bình Thuận đến Cà Mau). Cụ thể các giải vé số ấy như sau:

Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần (6 số trúng) gồm 01 giải, giá trị mỗi giải là 2.000.000.000 vnđ (2 tỷ đồng)

Giải Nhất: Quay 1 lần (5 số trúng), gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30.000.000 vnđ (30 triệu đồng)

Giải Nhì: Quay 1 lần (5 số trúng), gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15.000.000 vnđ (15 triệu đồng)

Giải Ba: Quay 2 lần (5 số trúng), gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10.000.000 vnđ (10 triệu đồng)

Giải Tư: Quay 7 lần (5 số trúng), gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3.000.000 vnđ (3 triệu đồng)

Giải Năm: Quay 1 lần (4 số trúng), gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1.000.000 vnđ (1 triệu đồng)

Giải Sáu: Quay 3 lần (4 số trúng), đối với giải Sáu gồm có 300 giải, giá trị mỗi giải là 400.000 vnđ (400 nghìn đồng)

Giải Bảy: Quay 1 lần (3 số trúng), gồm 1000 giải, giá trị mỗi giải là 200.000 vnđ (200 nghìn đồng)

Giải Tám: Quay 1 lần (2 số trúng), gồm 10000 giải, giá trị mỗi giải là 100.000 vnđ (100 nghìn đồng)

Giải phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, gồm 9 giải, giá trị mỗi giải là 50.000.000 vnđ (50 triệu đồng)

Giải khuyến khích: Những tờ chỉ sai 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt, gồm 45 giải, giá trị mỗi giải là 6.000.000 vnđ (6 triệu đồng).

Một số điều kiện để nhận thưởng Xổ Số Miền Nam

Về thể lệ trả thưởng thì xổ số miền Nam vẫn giống như XSMT và XSMB, cụ thể như sau:

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, chắp vá, rách và trong thời hạn 30 ngày. Nếu như quá ngày phát hành tờ vé số 30 ngày, người chơi sẽ không được nhận thưởng.

- Nếu như trúng giải có giá trị từ 10 triệu đồng một giải trở lên, người nhận giải sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng 10% giá trị giải thưởng.

- Công ty xổ số sẽ phải trả thưởng cho người trúng thưởng một lần bằng tiền Việt Nam đồng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt.

- Công ty xổ số sẽ phải thanh toán đủ số tiền trúng thưởng cho người chơi trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được đề nghị lĩnh giải thưởng của người chơi.

- Người trúng thưởng cũng có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thưởng thay mình, nhưng phải có đầy đủ những giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Nếu trúng thưởng xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh - XSTP.HCM Thứ Hai hôm nay, XSHCM hôm nay, quý khách hàng chủ động liên hệ trực tiếp tới Công ty xổ số phát hành vé số để nhận thưởng.

Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : 77, Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP. HCM.

Điện thoại: 028 38394254 - 028 38322832 - 028 38323466.