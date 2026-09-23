Kết quả xét nghiệm mẫu vụ hơn 40 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Ngày 23/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa có công văn thông báo kết quả xét nghiệm liên quan đến vụ ngộ độc xảy ra tại xã Cam Lộ gửi các đơn vị liên quan.

Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nhiều mẫu thực phẩm.

Theo phiếu kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, có 10/13 mẫu bệnh phẩm phát hiện vi khuẩn Salmonella spp. Có 1/13 mẫu bệnh phẩm phát hiện đồng thời vi khuẩn Salmonella spp và Staphylococcus aureus.

Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong 3/11 mẫu. Phát hiện đồng thời vi khuẩn Salmonella spp và Escherichia coli trong 4/11 mẫu; vi khuẩn Salmonella spp và Staphylococcus trong 2/11 mẫu.

Cụ thể, kiểm nghiệm phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong các mẫu bánh mì, chả bò, chả cá, rau, thịt rim, dưa leo, bánh sandwich, nước xíu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả này để các đơn vị liên quan biết và phối hợp trong quá trình điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Cam Lộ. Đồng thời, sử dụng kết quả xét nghiệm này để phục vụ đánh giá, xác định nguyên nhân vụ ngộ độc và triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, ngày 15/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận điều trị cho 42 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc. Những bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã Cam Lộ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận điều trị cho 42 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc. Ảnh: UBNDXCL.

Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng từng cơn, sốt cao, rét run, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy… Bệnh viện huy động nhân lực từ các khoa, phòng để tổ chức thăm khám, phân loại và điều trị cho bệnh nhân.

Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lộ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh nơi người dân mua bánh mì để ăn và xuất hiện các triệu chứng ngộ độc.

Lực lượng chức năng lấy mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, yêu cầu cơ sở bán bánh mì tạm dừng việc kinh doanh trong thời gian chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.