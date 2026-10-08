Kết quả xét nghiệm cá chết tại Hà Tĩnh

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc (Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam) vừa có báo cáo kết quả phân tích các mẫu cá chết đột xuất tại Hà Tĩnh, được lấy tại khu vực nuôi lồng ở phường Vũng Áng và vùng biển xã Thiên Cầm.

Theo kết quả xét nghiệm, cả 2/2 mẫu cá giò (cá bớp) được lấy tại điểm nuôi cá lồng ở phường Vũng Áng đều dương tính với virus Iridovirus (RSIV).

Ngoài ra, một trong hai mẫu cá giò phát hiện trùng bánh xe (Trichodina sp.) trên mang, với cường độ 9-35 trùng trên mỗi thị trường quan sát bằng kính hiển vi. Các mẫu cá giò được xét nghiệm âm tính với virus VNN, nấm và vi khuẩn.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại bờ biển Thiên Cầm

Theo Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc, RSIV là tác nhân có khả năng gây bệnh trên cá biển nuôi, trong đó có cá giò.

Tuy nhiên, do số lượng mẫu phân tích còn hạn chế, đồng thời chưa có đầy đủ thông tin về diễn biến môi trường, bệnh tích và các yếu tố liên quan tại thời điểm cá chết, kết quả xét nghiệm hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định RSIV là nguyên nhân trực tiếp gây hiện tượng cá chết tại khu vực.

Đối với trùng bánh xe được phát hiện trên một mẫu cá, cơ quan chuyên môn cho biết loại ký sinh trùng này có thể gây kích ứng, tổn thương mang và ảnh hưởng đến chức năng hô hấp khi nhiễm ở mức độ đáng kể. Tuy nhiên, kết quả cũng chưa đủ cơ sở xác định mức độ đóng góp của tác nhân này đối với hiện tượng cá chết.

Đối với nhóm cá tự nhiên được lấy tại bãi biển xã Thiên Cầm, gồm 6 mẫu cá bơn và 5 mẫu cá mỏ neo, kết quả cho thấy 3/6 mẫu cá bơn và 3/5 mẫu cá mỏ neo nhiễm Vibrio spp.

Cụ thể, trên cá bơn phát hiện V. parahaemolyticus ở 2/6 mẫu và V. fluvialis ở 1/6 mẫu. Trên cá mỏ neo phát hiện V. fluvialis ở 2/5 mẫu và V. alginolyticus ở 1/5 mẫu. Các mẫu cá tự nhiên đều âm tính với nấm và ký sinh trùng.

Trung tâm nhận định Vibrio spp. là nhóm vi khuẩn phổ biến trong môi trường biển, một số loài có khả năng gây bệnh cơ hội khi vật chủ bị suy giảm sức khỏe hoặc chịu tác động của điều kiện môi trường bất lợi.

Do đó, việc phát hiện Vibrio trên cá chưa đủ cơ sở để kết luận đây là nguyên nhân trực tiếp gây chết cá tự nhiên. Để xác định vai trò của các chủng vi khuẩn này cần xem xét thêm mức độ nhiễm, bệnh tích, đặc điểm độc lực và mối liên hệ với diễn biến môi trường tại thời điểm xảy ra hiện tượng cá chết.

Hình ảnh cá chết, dạt vào bờ được ghi nhận tại biển Thiên Cầm

Trước đó, kết quả phân tích 20 thông số tại 4 vị trí nước biển liên quan đến hiện tượng thủy sản chết ở Hà Tĩnh cũng cho thấy các chỉ tiêu nằm trong giới hạn được đối chiếu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn; chưa phát hiện dấu hiệu bất thường về chất lượng nước biển tại các vị trí lấy mẫu.

Thông báo ngày 7.10 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, các mẫu cá được lấy từ ngày 29.9 gồm 2 mẫu cá giò tại khu vực nuôi lồng phường Vũng Áng, 6 mẫu cá bơn và 5 mẫu cá mỏ neo tại bãi biển xã Thiên Cầm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng lấy các mẫu nước tại Thiên Cầm và Vũng Áng để phân tích.

Đáng chú ý, trong kết quả phân tích nước đối chiếu với tiêu chuẩn về nước nuôi trồng thủy sản, Vibrio tổng số và hàm lượng sunfua (S-) có thông số vượt chuẩn. Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, sự gia tăng này có thể liên quan đến quá trình phân hủy chất hữu cơ và điều kiện môi trường cục bộ tại khu vực lấy mẫu, trong đó có tình trạng thủy sản chết chưa được thu gom, xử lý tại thời điểm kiểm tra. Hiện, kết quả phân tích kim loại nặng trong mẫu cá vẫn đang được cập nhật.

Khu vực nuôi cá lồng bè tại Vũng Áng

Trước mắt, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc khuyến cáo các hộ nuôi tại Vũng Áng tăng cường theo dõi sức khỏe và tỉ lệ chết của cá, thu gom, xử lý cá chết đúng quy định, vệ sinh lồng nuôi và hạn chế sử dụng chung dụng cụ giữa các lồng để giảm nguy cơ lây lan mầm bệnh. Khi cá có biểu hiện bất thường hoặc tỉ lệ chết gia tăng, cần tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với khu vực ven biển Thiên Cầm, cơ quan chuyên môn đề nghị tiếp tục theo dõi diễn biến thủy sản chết, thu gom và xử lý phù hợp, không sử dụng cá chết làm thực phẩm hoặc thức ăn cho động vật; đồng thời lấy mẫu cá mới chết và mẫu nước để tiếp tục phân tích khi hiện tượng tái diễn hoặc gia tăng.