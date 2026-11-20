Một góc bến thuyền Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin. Ngày 16.11, Tổ kiểm tra của Sở Du lịch phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Ninh Bình trực tiếp làm việc với Ban Quản lý Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động để nắm bắt tình hình, kiểm tra hồ sơ, tài liệu và các nội dung liên quan.

Qua rà soát dữ liệu camera giám sát tại khu vực bến thuyền và tuyến tham quan, đến thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận hình ảnh thể hiện hành vi người lái đò chạy theo, kéo tay hoặc đề nghị du khách tiền boa như nội dung phản ánh.

Qua rà soát dữ liệu camera giám sát tại khu vực bến thuyền và tuyến tham quan, đến thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận hình ảnh thể hiện hành vi người lái đò chạy theo, kéo tay, vòi tiền khách (Ảnh minh hoạ)

Sở Du lịch và Ban Quản lý Khu du lịch đã liên hệ, đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp hình ảnh, video và tài liệu liên quan để phục vụ xác minh, tuy nhiên đến nay chưa nhận được tài liệu bổ sung.

Vì vậy, với những thông tin, tài liệu hiện có, chưa đủ căn cứ để xác định, kết luận hành vi vi phạm của người lái đò trong vụ việc cụ thể được phản ánh trên mạng xã hội.

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, đề nghị cá nhân đăng tải thông tin cung cấp tài liệu, chứng cứ để bảo đảm việc xem xét khách quan, đúng quy định vừa bảo vệ những người làm tốt, vừa ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp xác định có vi phạm, sẽ yêu cầu xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.