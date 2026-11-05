Kết quả xác minh sơ bộ chính sách giá, phí của Grab

Trên cơ sở làm việc với doanh nghiệp, đối tác tài xế và các đơn vị cung ứng dịch vụ gọi xe công nghệ khác, cơ quan này đã ghi nhận một số nội dung cần làm rõ, đồng thời yêu cầu Grab triển khai các giải pháp nhằm tăng tính minh bạch, bảo đảm quyền lợi của đối tác tài xế và người tiêu dùng.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9/2026, qua công tác theo dõi, giám sát thị trường và tiếp nhận phản ánh của một số đối tác tài xế cung ứng dịch vụ vận tải hành khách thông qua ứng dụng Grab, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ghi nhận các ý kiến liên quan đến chính sách giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ của Công ty TNHH Grab (Grab).

Theo phản ánh, giá cước một số chuyến xe được cho là ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu các chi phí đầu vào cùng những khoản phí, chiết khấu, khấu trừ do Grab áp dụng, ảnh hưởng đến thu nhập thực tế. Các đối tác tài xế cũng đề nghị làm rõ cơ chế xác định, điều chỉnh giá cước, mức phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ, cũng như việc thông báo và thay đổi những chính sách này.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chủ động triển khai các hoạt động rà soát, xác minh. Cơ quan này làm việc với Grab, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình về các nội dung liên quan; đồng thời làm việc với đại diện đối tác tài xế để ghi nhận, làm rõ phản ánh về chính sách giá cước, phí, chiết khấu, các khoản khấu trừ và tác động đến thu nhập thực tế.

Bên cạnh đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thu thập thông tin, số liệu từ một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe công nghệ khác tại Việt Nam để làm rõ các chính sách đang được áp dụng trên thị trường. Cơ quan này cũng tìm hiểu chính sách giá, phí và chiết khấu của Grab tại một số quốc gia Đông Nam Á nơi doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe trực tuyến, phục vụ việc đối chiếu, đánh giá chính sách tại Việt Nam.

Kết quả xác minh sơ bộ cho thấy, chính sách giá, phí và các khoản khấu trừ của Grab gồm nhiều cấu phần. Trong đó, phí nền tảng được thu từ hành khách, còn phí sử dụng ứng dụng được thu từ đối tác tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến xe. Vì vậy, việc đánh giá cần xem xét tổng thể các khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ doanh thu thực nhận của tài xế và việc cung cấp thông tin về giá, phí cho khách hàng cũng như đối tác tài xế.

Trên cơ sở làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Grab đã chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ và minh bạch thông tin, dự kiến triển khai từ ngày 10/11/2026. Trước hết, doanh nghiệp điều chỉnh giảm phí nền tảng thu từ hành khách đối với một số chuyến xe GrabBike và GrabCar có quãng đường ngắn. Cụ thể, từ ngày 10/11/2026, phí nền tảng đối với các chuyến GrabBike từ 0 đến 2 km giảm từ 3.000 đồng xuống còn 1.000 đồng/chuyến; các chuyến trên 2 km đến 6 km giảm từ 3.000 đồng xuống 2.000 đồng/chuyến. Đối với các chuyến trên 6 km, mức phí giữ nguyên 3.000 đồng/chuyến.

Với GrabCar, phí nền tảng của các chuyến từ 0 đến 3 km giảm từ 5.000 đồng xuống còn 3.000 đồng/chuyến; các chuyến trên 3 km đến 4 km giảm từ 5.000 đồng xuống 4.000 đồng/chuyến. Các chuyến trên 4 km tiếp tục áp dụng mức phí từ 5.000 đến 9.000 đồng/chuyến như hiện hành. Bên cạnh đó, Grab dự kiến triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% tổng giá cước đối với các chuyến xe có quãng đường từ 10 km trở lên, áp dụng từ ngày 26/2/2027 đến hết ngày 31/12/2027 theo các điều kiện, điều khoản của chương trình.

Một nội dung đáng chú ý khác là giảm biên độ phí sử dụng ứng dụng đối với đối tác tài xế và giới hạn tổng mức phí Grab thu. Từ ngày 10/11/2026, phí sử dụng ứng dụng đối với đối tác tài xế được điều chỉnh từ mức 0% - 28,76% xuống còn 0% - 25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán, bao gồm cước vận chuyển, phụ phí, phí nền tảng và thuế. Theo đó, tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng linh động mà Grab được hưởng, chưa bao gồm các khoản thuế và phí thu hộ sẽ được kiểm soát không vượt quá 32% tổng giá trị hành khách thanh toán.

Đối với GrabBike, biên độ phí sử dụng ứng dụng, chưa gồm thuế thu hộ, giảm từ mức tối đa 28,76% xuống còn 0% - 25%, tương ứng giảm 3,76 điểm phần trăm. Tổng phí Grab được hưởng, gồm phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng, giảm từ mức tối đa 40,60% xuống còn 7% - 32%, tương ứng giảm 8,60 điểm phần trăm. Tổng khoản khấu trừ, gồm phí Grab được hưởng và thuế thu hộ, giảm từ mức tối đa 48% xuống còn 14,41% - 39,41%, tương ứng giảm 8,59 điểm phần trăm.

Đối với GrabCar, biên độ phí sử dụng ứng dụng, chưa gồm thuế thu hộ, giảm từ mức tối đa 28,28% xuống còn 0% - 25%, tương ứng giảm 3,28 điểm phần trăm. Tổng phí Grab được hưởng, gồm phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng, giảm từ mức tối đa 39,81% xuống còn 7% - 32%, tương ứng giảm 7,81 điểm phần trăm. Tổng khoản khấu trừ, gồm phí Grab được hưởng và thuế thu hộ, giảm từ mức tối đa 48% xuống còn 15,69% - 40,32%, tương ứng giảm 7,68 điểm phần trăm.

Như vậy, sau điều chỉnh, tỷ lệ phí Grab được hưởng trên mỗi chuyến xe giảm từ mức tối đa 40,60% đối với GrabBike và 39,81% đối với GrabCar xuống còn 7% - 32% tổng giá trị hành khách thanh toán. Sau khi trừ phí và thuế, tài xế GrabBike nhận được từ 60,59% đến 85,59%; tài xế GrabCar nhận từ 59,68% đến 84,31% tổng giá trị hành khách thanh toán. So với mức thực nhận thấp nhất trước đây là 52%, tỷ lệ thực nhận tối thiểu của tài xế tăng 8,59 điểm phần trăm đối với GrabBike và 7,68 điểm phần trăm đối với GrabCar. Ngoài khoản doanh thu thực nhận này, tài xế còn có thể nhận thêm tiền thưởng và hỗ trợ từ Grab theo điều kiện của từng chương trình.

Trong quá trình làm việc với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Grab cũng rà soát và ghi nhận khoảng 0,13% tổng số chuyến xe từ năm 2024 đến nay có mức khấu trừ vượt 35% tính trên doanh thu chia sẻ với đối tác tài xế. Mức này tương đương 28,76% tổng giá trị hành khách thanh toán đối với GrabCar và 28,28% đối với GrabBike. Do đó, doanh nghiệp dự kiến bồi hoàn tổng số tiền khoảng 3,9 tỷ đồng, bắt đầu từ ngày 5/11/2026.

Đối với tài xế còn hoạt động, khoản bồi hoàn sẽ được tự động cộng vào ví. Với tài xế đã thanh lý hợp đồng hoặc ngừng hợp tác vĩnh viễn, Grab sẽ thông báo qua SMS và email, đề nghị cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30/11/2026 để nhận tiền. Theo giải trình của Grab, các chuyến xe bị ảnh hưởng phát sinh do biến động cung - cầu tại một số thời điểm hoặc lỗi thuật toán khiến mức phí vượt thiết lập của hệ thống.

Cùng với việc điều chỉnh phí và bồi hoàn, Grab dự kiến tăng cường các chương trình thưởng, hỗ trợ chi phí vận hành cho đối tác tài xế. Trong quý IV/2026, doanh nghiệp dành khoảng 860 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, hỗ trợ tài xế, gồm thưởng doanh thu trong khung giờ cao điểm, hỗ trợ bữa ăn, cung cấp đồng phục miễn phí và hỗ trợ tài xế có hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, Grab dành 52 tỷ đồng cho chương trình thưởng nhằm hỗ trợ chi phí xăng dầu đối với xe sử dụng nhiên liệu xăng và phí sạc điện đối với xe điện, qua đó góp phần giảm áp lực chi phí vận hành cho tài xế.

Ở chiều người tiêu dùng, Grab dự kiến dành khoảng 1.808 tỷ đồng trong quý IV/2026 để triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng đối với hành khách. Tổng cộng, với 5 nhóm giải pháp đầu tiên, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 2.950,9 tỷ đồng, bao gồm phần doanh thu giảm do điều chỉnh phí, các khoản bồi hoàn, thưởng, hỗ trợ tài xế và khuyến mại cho hành khách.

Nhóm giải pháp thứ sáu tập trung nâng cấp giao diện ứng dụng dành cho đối tác tài xế, đồng thời tăng cường minh bạch thông tin về các khoản Grab thu. Từ ngày 10/11/2026, Grab sẽ nâng cấp, cải tiến giao diện ứng dụng Grab Driver nhằm hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và các khoản khấu trừ của từng chuyến xe. Doanh nghiệp cũng dự kiến tăng cường các kênh liên hệ, kết nối với tài xế như chat, tổng đài và áp dụng biểu mẫu tra soát, giúp tài xế thuận tiện kiểm tra, đối soát, yêu cầu giải thích về các khoản thu, khấu trừ cũng như số tiền thực nhận.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ về tình hình triển khai các giải pháp đã đề xuất. Đồng thời, cơ quan quản lý sẽ xem xét các thông tin, tài liệu liên quan đến chính sách giá, phí, các khoản khấu trừ, tỷ lệ doanh thu thực nhận của đối tác tài xế và việc cung cấp thông tin cho khách hàng, nhằm bảo đảm các giải pháp mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và đối tác tài xế, góp phần tăng tính minh bạch, bảo đảm cạnh tranh công bằng, lành mạnh trên thị trường. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh hoặc pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh việc rà soát chính sách giá, phí của Grab, thời gian qua, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cũng đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM. Qua kiểm tra, cơ quan này ghi nhận một số tồn tại trong việc cung cấp thông tin về giá, phí và các khoản thanh toán bổ sung trên ứng dụng. Một số khoản phí chưa được hiển thị riêng biệt, rõ ràng hoặc dịch vụ có thu phí được lựa chọn mặc định.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các doanh nghiệp khắc phục, bảo đảm công khai thông tin và quyền chủ động lựa chọn của người tiêu dùng đối với bảo hiểm chuyến đi, khoản đóng góp trung hòa các-bon trước khi xác nhận giao dịch. Qua theo dõi, cơ quan này ghi nhận các nền tảng đã có những điều chỉnh cơ bản theo hướng hiển thị rõ ràng hơn các khoản phí, chi phí bổ sung, đồng thời cho phép người tiêu dùng chủ động lựa chọn hoặc bỏ lựa chọn đối với các dịch vụ có thu phí. Đây cũng là một trong những nội dung tiếp tục được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quan tâm trong quá trình theo dõi thị trường, nhằm bảo đảm tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ và quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ gọi xe công nghệ chủ động rà soát, điều chỉnh chính sách giá, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ phù hợp với điều kiện thị trường, hướng tới môi trường cạnh tranh hiệu quả, công bằng và lành mạnh. Đồng thời, doanh nghiệp cần bảo đảm công khai, minh bạch các điều kiện giao dịch và tuân thủ quy định pháp luật về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với Grab, cơ quan này yêu cầu doanh nghiệp thông báo đầy đủ, rõ ràng đến đối tác tài xế và người tiêu dùng về các nội dung điều chỉnh, bảo đảm thống nhất giữa thông tin đã công bố, chính sách áp dụng trên thực tế và nội dung hiển thị trên ứng dụng, website. Grab cũng cần duy trì cơ chế tiếp nhận, giải đáp và xử lý kịp thời các yêu cầu tra soát của khách hàng và đối tác tài xế.