Kết quả vòng 6 V-League: Sông Lam Nghệ An nối dài chuỗi bất bại, HLV Popov chia tay Thể Công

Sông Lam Nghệ An tiếp tục bất bại ở V-League, sau trận hòa 1-1 với đương kim vô địch Công an Hà Nội. (Ảnh: VPF)

Tối 1/11, trận đấu muộn của vòng 6 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 giữa Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đội khách SHB Đà Nẵng đã khép lại với chiến thắng bất ngờ 1-0 nghiêng về đội bóng sông Hàn, ngay trên sân vận động Bình Dương.

Bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu của trung vệ Matias Moreira ở phút thứ 17 đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có được 3 điểm đầu tiên trên sân khách ở mùa giải mới.

Chiến thắng thứ hai liên tiếp đưa SHB Đà Nẵng vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng với 9 điểm (xếp thứ 8), kém 1 điểm so với chính đối thủ Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (xếp thứ 6).

Trận cầu tâm điểm của vòng 6 giữa chủ nhà Hà Nội FC và đội khách Ninh Bình đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Chung cuộc, đại diện Thủ đô là đội được hưởng niềm vui với màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1, nhờ các pha lập công của Sade Iuval và Faurand Aymeric trong hiệp hai.

Trên sân Vinh, màn so tài giữa hai đội bóng ở nhóm dẫn đầu là Sông Lam Nghệ An và đương kim vô địch Công an Hà Nội đã khép lại với kết quả bất phân thắng bại. Đội chủ nhà dù phải thi đấu thiếu người ở những phút cuối nhưng vẫn giữ vững tỷ số hòa 1-1, qua đó tiếp tục là đội duy nhất bất bại ở V-League năm nay.

Dù vẫn duy trì thành tích bất bại, đội bóng xứ Nghệ đã không thể bảo vệ được vị trí đầu bảng bởi ở vòng đấu này, Thép Xanh Nam Định với chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Thể Công-Viettel đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua với 13 điểm.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Velizar Popov trên cương vị "thuyền trưởng" của đội bóng áo lính, khi ông đã cùng đại diện Thủ đô trải qua chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Hành trình của huấn luyện viên Popov với Thể Công-Viettel đã dừng lại sau 6 vòng đấu của V-League 2026/27. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ở nhóm cuối bảng, Thành phố Đồng Nai tiếp tục thất bại trong nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở sân chơi V-League mùa giải mới, khi để thua 0-1 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.

Trong khi đó, trận "chung kết ngược" giữa Bắc Ninh và Hoàng Anh Gia Lai khép lại với thắng lợi tối thiểu 1-0 thuộc về đội chủ sân Việt Yên.

Cặp đấu còn lại của vòng 6 là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Thanh Hóa và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại với kết quả hòa 1-1. Đội chủ nhà có bàn mở tỷ số do công Saliou Guindo, tuy nhiên pha lập công của Daniel Passira trong hiệp hai đã giúp đội khách rời sân Thanh Hóa với 1 điểm.

Vòng 7 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27 sẽ tiếp tục diễn ra trong ba ngày từ 6/11 đến 8/11, trong đó tâm điểm sẽ là trận derby giữa chủ nhà Công an Hà Nội và Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh./.

Bảng xếp hạng sau vòng 6 V-League 2026/27. (Ảnh: VPF)