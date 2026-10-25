Kết quả vòng 5 V.League 2026-2027: Sông Lam Nghệ An dẫn đầu

Bảng xếp hạng V.League vòng 5

Sông Lam Nghệ An tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng. Chiến thắng 2-0 trước Hoàng Anh Gia Lai giúp đội bóng xứ Nghệ tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Thứ hạng các đội ở vòng 5 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 4

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Sông Lam Nghệ An

5

10

4

11

2

Nam Định

5

11

4

10

3

Ninh Bình

5

11

7

10

4

Công an Hà Nội

5

8

3

10

5

Công an TP.HCM

5

6

3

10

6

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

5

8

6

10

7

Thanh Hoá

5

7

8

7

8

Hải Phòng

5

11

10

6

9

Hà Nội

5

5

9

6

10

Đà Nẵng

5

7

11

6

11

Bắc Ninh

5

3

4

5

12

Thể Công Viettel

5

5

7

4

13

Hoàng Anh Gia Lai

5

7

13

3

14

Đồng Nai

5

0

10

1

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Đà Nẵng 1-0 Hà Nội

Tấm thẻ đỏ của Nguyễn Anh Tiệp ngay đầu trận đấu khiến Hà Nội FC rơi vào thế bất lợi. Đội bóng Thủ đô vẫn thi đấu ngang ngửa với Đà Nẵng trong phần lớn thời gian, tuy nhiên bất lợi về quân số khiến họ gặp khó khi phải rượt đuổi.

Ivan Saponjic ghi bàn duy nhất trong thời gian đá bù của hiệp một, giúp Đà Nẵng thắng Hà Nội 1-0.

Hà Nội (áo vàng) thua Đà Nẵng 0-1. (Ảnh: VPF)

Ninh Bình 0-1 Công an TP.HCM

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 90+5. Jason Cummings lập công giúp CLB Công an TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trước Ninh Bình. Thất bại trên sân nhà khiến Ninh Bình mất ngôi đầu bảng sau vòng 5.

Ninh Bình mất ngôi đầu bảng sau khi thua CLB Công an TP.HCM 0-1. (Ảnh: VPF)

Hà Tĩnh 2-1 Hải Phòng

Hà Tĩnh tiến gần đến nhóm đầu bảng xếp hạng sau khi thắng Hải Phòng trên sân nhà. Ngô Văn Lương mở tỷ số cho đội bóng miền Trung ở phút 56. Joel Tagueu giúp Hải Phòng gỡ hòa trước khi Daniel Passira ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho Hà Tĩnh.

Đồng Nai 0-4 Nam Định

Đồng Nai vẫn chưa có điểm và chưa ghi bàn ở V.League 2026-2027. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng nhận thất bại 4 bàn không gỡ trong cuộc tiếp đón Nam Định.

Cả 4 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2. Trần Mạnh Quỳnh, Trần Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông và Nguyễn Văn Vĩ lần lượt lập công giúp đội khách giành 3 điểm.

Cả 4 bàn thắng của Nam Định đều do nội binh ghi. (Ảnh: VPF)

Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh

Thể Công Viettel tiếp tục gây thất vọng khi bị đội mới lên hạng là Bắc Ninh cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà. Đội đương kim á quân ghi bàn trước ở phút 50 nhờ pha lập công của Lucas Ribamar. Ngân Văn Đại gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Kịch tính xảy ra ở cuối trận. Hernandes Rodrigues đưa Thể Công Viettel vượt lên từ chấm phạt đền ngay khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ. Bắc Ninh nhận 3 thẻ đỏ sau đó (Mai Xuân Quyết, Nguyễn Văn Phong và huấn luyện viên Paulo Foiani). Tuy nhiên, đội khách có bàn gỡ hòa ở phút 90+10 do công của Brenner Marlos.

Thể Công Viettel 2 lần dẫn trước nhưng vẫn bị Bắc Ninh cầm hòa 2-2. (Ảnh: VPF)

HAGL 0-2 SLNA

Sông Lam Nghệ An tạm chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau trận thắng Hoàng Anh Gia Lai trên sân khách. Bàn mở tỷ số của đội bóng xứ Nghệ do chính cựu cầu thủ HAGL là Jairo Rodrigues ghi ở phút 57. Cuối trận, cầu thủ Việt kiều đang có phong độ cao là Abdel Amine Trần Đức Vinh tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng ấn định tỷ số 2-0.

SLNA (áo trắng) thắng HAGL 2-0. (Ảnh: VPF)

CAHN 1-1 Thanh Hóa

Sau khi mất ngôi đầu bảng ở vòng 4, CLB Công an Hà Nội chưa tìm lại cảm giác chiến thắng dù được chơi trên sân nhà. Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số cho đội đương kim vô địch ở phút 43. Tuy nhiên, CLB Thanh Hóa bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 60 nhờ pha lập công của Nguyễn Văn Tùng.

CLB Công an Hà Nội bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1. (Ảnh: VPF)