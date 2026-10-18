Kết quả vòng 4 V.League 2026-2027: Ninh Bình vượt CLB Công an Hà Nội

Bảng xếp hạng V.League vòng 4

CLB Công an Hà Nội thua trận đầu tiên trong mùa giải và tạm mất ngôi đầu bảng xếp hạng. Ninh Bình vươn lên dẫn đầu.

Thứ hạng các đội ở vòng 4 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 4

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Ninh Bình

4

11

6

10

2

Công an Hà Nội

4

7

2

9

3

Sông Lam Nghệ An

4

8

4

8

4

Nam Định

4

7

4

7

5

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

4

6

5

7

6

Hải Phòng

4

10

8

6

7

Thanh Hoá

4

6

7

6

8

Hà Nội

4

5

8

6

9

Công an TP.HCM

3

4

3

4

10

Bắc Ninh

4

1

2

4

11

Thể Công Viettel

3

3

4

3

12

Hoàng Anh Gia Lai

4

7

11

3

13

Đà Nẵng

4

6

11

3

14

Đồng Nai

4

0

6

1

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

CAHN 1-2 Hà Nội FC

Hà Nội FC đánh bại CLB Công an Hà Nội 2-1 trong trận derby Thủ đô trên sân vận động Hàng Đẫy. Nguyễn Văn Tùng ghi bàn quyết định giúp đoàn quân của huấn luyện viên Harry Kewell giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải. CLB Công an Hà Nội thua trận đầu tiên tại V.League 2026-2027 và mất ngôi đầu bảng xếp hạng.

CAHN thua trận đầu tiên trong mùa giải V.League. (Ảnh: Ngọc Đức)

Ninh Bình 4-3 HAGL

Các khán giả được chứng kiến 2 bàn thắng trong 3 phút đầu trận, sau đó là màn rượt đuổi tỷ số khó tin với 2 tấm thẻ đỏ. Nguyễn Lê Phát định đoạt trận đấu ở phút 90.

Nguyễn Hoàng Đức ghi bàn mở tỷ số cho Ninh Bình ở phút thứ 2, trước khi Nguyễn Thanh Nhân gỡ hòa 1-1 ngay ở pha bóng tiếp theo. Ninh Bình gặp bất lợi khi Lucas Turci nhận thẻ đỏ.

Ninh Bình (áo đen) đánh bại HAGL. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Luann Augusto đưa HAGL vượt lên, nhưng Nguyễn Quốc Việt lại gỡ hòa cho Ninh Bình ngay trong hiệp một.

HAGL không tận dụng được lợi thế hơn người. Họ để Lucao chọc thủng lưới ở phút 71 và phải nhờ tới pha phản lưới của Romeu để gỡ hòa 3-3.

Cuối trận, HAGL mất lợi thế quân số khi Võ Phước Bảo bị đuổi khỏi sân. Phút 90, Hoàng Đức kiến tạo cho Nguyễn Lê Phát ghi bàn quyết định giúp Ninh Bình thắng 4-3.

Thanh Hóa 0-2 Nam Định

Trận đấu giữa Thanh Hóa và Nam Định đánh dấu bàn thắng đầu tiên của tiền đạo Phạm Tuấn Hải trong màu áo đội khách. Pha lập công ở phút 85 của anh giúp Nam Định ấn định tỷ số 2-0, sau khi Damoth Thongkhamsavath (Thanh Hóa) phản lưới ở cuối hiệp 1.

Tuấn Hải ghi bàn đầu tiên trong màu áo CLB Nam Định. (Ảnh: VPF)

Đà Nẵng 1-5 Hải Phòng

Đà Nẵng trở thành đội đầu tiên vượt mốc 10 bàn thua ở mùa giải 2026-2027. Đoàn quân của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn tiếp tục cho thấy sự yếu kém ở khả năng phòng ngự khi để Hải Phòng ghi tới 5 bàn.

Joel Tagueu ghi hattrick ngay trong hiệp một. Cựu cầu thủ Đà Nẵng là Milan Makaric lập cú đúp ở hiệp 2. Bàn duy nhất của đội chủ nhà là pha lập công mở tỷ số của Bryan Ly phút 18.

Đà Nẵng thua Hải Phòng 1-5 ngay trên sân nhà. (Ảnh: VPF)

Hà Tĩnh 2-2 SLNA

Hà Tĩnh bị Sông Lam Nghệ An dẫn 0-2 với 2 bàn thua trong vòng 5 phút. Nguyễn Quang Vinh và Luiz Guilherme liên tiếp ghi bàn đưa đội khách vượt lên.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đánh mất lợi thế nhanh chóng. Bùi Duy Thường giúp Hà Tĩnh gỡ hòa cuối hiệp một. Đầu hiệp 2, Daniel Passira lập công giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà.

Hà Tĩnh hòa SLNA 2-2. (Ảnh: VPF)