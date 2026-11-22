Kết quả vòng 1/32 sáng 22-11
Kết quả 15 trận đấu vòng 1/32 diễn ra sáng 22-11, của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active.
8h
Sân 1: THPT Ngô Quyền ĐA 0-0 THPT Chu Văn An (pen 5-3)
Sân 2: THPT Hoàng Văn Thụ 3-0 THPT Đại Mỗ
Sân 3: THPT Phùng Khắc Khoan TT 1-2 THPT Lê Văn Thiêm
Sân 4: THPT Nguyễn Gia Thiều 3-1 THPT Khương Hạ
Sân 5: THPT Xa La 2-1 THPT Lê Quý Đôn MĐ
9h
Sân 1: THPT Thanh Oai B 2-0 THPT Huỳnh Thúc Kháng
Sân 2: THPT Thực Nghiệm 3-0 THPT Nguyễn Văn Cừ
Sân 3: THPT Vạn Xuân LB 1-0 THPT Cầu Giấy
Sân 4: THPT Marie Curie LB 0-1 THPT Phú Xuyên A
Sân 5: THPT Yên Hòa 2-2 THPT Lương Thế Vinh (pen 2-3)
10h
Sân 1: THPT Hoài Đức B 3-0 THPT Lý Thường Kiệt VH
Sân 2: THPT MAY 3-0 THPT FPT
Sân 3: THPT Lạc Long Quân 0-4 THPT Trần Hưng Đạo TX
Sân 4: THPT Vân Tảo 0-0 THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô (pen 2-4)
Sân 5: THPT Quang Trung HĐ 0-1 THPT Phùng Khắc Khoan KL
13h30
Sân 1: THPT Phan Đình Phùng - THPT Archimedes ĐA
Sân 2: THPT Green City Academy - THPT Đoàn Kết HBT
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ket-qua-vong-132-sang-22-11-post676548.antd