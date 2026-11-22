Ngày 22/11 và rạng sáng 23/11 (giờ Việt Nam), các giải vô địch quốc gia châu Âu tiếp tục diễn ra với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Tâm điểm là trận derby nước Anh giữa Liverpool và Manchester United, trong khi Barcelona, Juventus, AC Milan và Inter Milan cũng bước vào những trận đấu quan trọng.