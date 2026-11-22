Thắng Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa 2-0, rồi thua ngược Đội tuyển Kyrgyzstan 1-2 ở những phút cuối, Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 với kết quả một thắng, một thua tại giải đấu trên sân nhà. Song với huấn luyện viên Kim Sang-sik, Casper Cup là dịp thử nghiệm lực lượng, hướng tới những mục tiêu trong tương lai hơn là cuộc đua giành cúp. Từ góc nhìn ấy, những điểm sáng và hạn chế của đội tuyển cũng bộc lộ khá rõ.