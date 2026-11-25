Giữa những bản làng vùng cao Quảng Trị, nơi trẻ em dân tộc thiểu số còn ít có điều kiện tiếp cận ngoại ngữ, chị Hồ Thị Việt ở thôn Trằm, xã Khe Sanh, đã lặng lẽ mở những lớp học tiếng Anh miễn phí. Bằng cách sử dụng chính tiếng Bru-Vân Kiều để truyền đạt kiến thức, chị đã đưa một ngôn ngữ mới đến gần hơn với trẻ em vùng cao, khơi dậy trong các em niềm say mê học tập và tiếp thêm động lực để nuôi dưỡng những ước mơ.