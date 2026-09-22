Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 22/9 - Vietlott 22/9
Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 thứ Ba ngày 22/9 bắt đầu lúc 18h. Tra KQXS Vietlott 6/55 hôm nay. Xem KQXS Vietlott.
Thời gian quay số mở thưởng của xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 22/9 bắt đầu vào lúc 18h.
Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott 6/55 sẽ được Báo Giáo dục và Thời đại cập nhật đầy đủ sau 18h30.
Vietlott 6/55 - Xổ số Power 6/55 22/9 - Vietlott Power 22/9 - Kết quả xổ số Vietlott thứ Ba ngày 22/9/2026
Cơ cấu giải thưởng xổ số Vietlott Power 6/55:
- Giải JACKPOT 1: Trùng khớp 6 số, giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng.
- Giải JACKPOT 2: Trùng khớp 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng, giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng.
- Giải Nhất: Trùng khớp 5 trong 6 số đầu tiên, trị giá 40 triệu đồng cho các vé.
- Giải Nhì: Trùng khớp 4 trong 6 số đầu tiên, trị giá 500.000 đồng cho người chơi đoán trúng.
- Giải Ba: Các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên, trị giá 50.000 đồng cho người chơi đoán trúng.
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Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ket-qua-vietlott-power-655-ngay-229-vietlott-229-post793425.html