Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 22/9 - Vietlott 22/9

Thời gian quay số mở thưởng của xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 22/9 bắt đầu vào lúc 18h.

Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott 6/55 sẽ được Báo Giáo dục và Thời đại cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Cơ cấu giải thưởng xổ số Vietlott Power 6/55:

- Giải JACKPOT 1: Trùng khớp 6 số, giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng.

- Giải JACKPOT 2: Trùng khớp 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng, giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng.

- Giải Nhất: Trùng khớp 5 trong 6 số đầu tiên, trị giá 40 triệu đồng cho các vé.

- Giải Nhì: Trùng khớp 4 trong 6 số đầu tiên, trị giá 500.000 đồng cho người chơi đoán trúng.

- Giải Ba: Các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên, trị giá 50.000 đồng cho người chơi đoán trúng.

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