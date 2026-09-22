Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 23/9 - Kết quả xổ số Vietlott Mega - Kết quả xổ số Vietlott ngày 23/9/2026

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 23/9. KQXS Vietlott Mega 6/45 sẽ được mở thưởng vào thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần được trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút.

Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay thứ Tư ngày 23/9 trên Bnews.

Xổ số Vietlott hôm nay - Xổ số Mega 6/45 - Kết quả Vietlott Mega 23/9 - kết quả xổ số Vietlott Mega thứ Tư ngày 23/9/2026.

Giá trị giải thưởng của xổ số Vietlott

Giải Jackpot 1 có giá trị giải thưởng tối thiểu lên đến 30 tỷ đồng

Nếu như trùng 5 cặp số đồng thời trùng luôn cả con số đặc biệt ở lần quay số thứ 7 thì bạn được giải Jackpot 2, có giá trị giải thưởng tối thiểu lên đến 3 tỷ đồng

Nếu chỉ trùng có 5 con số thì bạn trúng được Giải nhất, có giá trị giải thưởng là 40.000.000 đồng

Nếu chỉ trùng có 4 con số thì bạn trúng được Giải nhì, có giá trị giải thưởng là 500.000 đồng

Nếu chỉ trùng có 3 con số thì bạn trúng được Giải ba, có giá trị giải thưởng là 50.000 đồng

Mua vé số Vietlott ở đâu?

Tùy theo nhu cầu của bạn, có thể mua vé số Vietlott ở bất cứ đâu, từ trực tiếp cho đến online.

Có 2 hình thức mua vé số Vietlott chính:

Cách 1: Mua tại điểm đại lý phân phối, các quầy bán gần khu vực bạn sinh sống và làm việc được Công ty Vietlott ủy quyền để mua vé.

Cách 2: Mua trên các kênh online, ứng dụng trực tuyến có các tính năng mua hộ vé số Vietlott.

Thời gian mua vé số Vietlott từ 6h đến 21h55 tất cả các ngày trong tuần (trừ những trường hợp đặc biệt). Ngoài khoảng thời gian này, hệ thống Đại lý tạm ngừng nhận các lệnh mua vé.

Thể lệ khi nhận thưởng xổ số Vietlott

Thể lệ khi nhận thưởng xổ số Vietlott: Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa, không sửa chữa và các thông tin trên vé trúng thưởng phải chính xác, đọc được.

Vé trúng thưởng phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng; vé trúng thưởng phải do Vietlott hoặc điểm bán hàng, đại lý phát hành thông qua thiết bị đầu cuối; vé trúng thưởng phải được ghi nhận vào hệ thống của Vietlott trước thời điểm dừng bán vé trong từng kỳ quay số mở thưởng;

Vé trúng thưởng phải được ghi nhận trên hệ thống của Vietlott trước thời gian kết thúc bán vé của mỗi kỳ quay thưởng; vé trúng thưởng phải chưa có ghi nhận đã lĩnh thưởng trên hệ thống của Vietlott.

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả quay số mở thưởng chính thức được công bố trên Trang thông tin điện tử của Vietlott.

Thời gian trả thưởng cho người lĩnh thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Vietlott/Đại lý nhận được yêu cầu trả thưởng của người lĩnh thưởng. Trường hợp ngày trả thưởng do người lĩnh thưởng yêu cầu vượt quá thời gian trả thưởng nêu trên thì người lĩnh thưởng điền thông tin yêu cầu ngày trả thưởng tại Phiếu yêu cầu trả thưởng.

Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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