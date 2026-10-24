Kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Lâm Đồng - Cơ sở thực tiễn bác bỏ những luận điệu xuyên tạc
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Hoàng Thị Thắm
Đơn vị: Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
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Kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Lâm Đồng - Cơ sở thực tiễn bác bỏ những luận điệu xuyên tạc
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ket-qua-van-hanh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-o-tinh-lam-dong-co-so-thuc-tien-bac-bo-nhung-luan-dieu-xuyen-tac-471043.html