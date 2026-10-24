Kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Lâm Đồng - Cơ sở thực tiễn bác bỏ những luận điệu xuyên tạc

Trên đoạn đường đông phương tiện, người điều khiển xe máy bất ngờ lấn sang làn ngược chiều ngay lúc có một ô tô tải đang di chuyển tới. Cú tông vào hông xe lớn khiến tài xế ngã ra đường, hiện chưa rõ thương vong. Tình huống xảy ra tại Đồng Nai.