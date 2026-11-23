Sau thất bại 2-3 trước Thái Nguyên ở vòng 4, Becamex TP.HCM nhanh chóng trở lại với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Albadalejo ghi tới 12 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trong chuỗi trận này, cho thấy sự cải thiện rõ nét cả ở khả năng tấn công lẫn phòng ngự.

Becamex TP.HCM (áo đỏ) đang có phong độ cao. Ảnh: VPF

Với 19 điểm, Becamex TP.HCM đang dẫn đầu, hơn Hưng Yên 2 điểm. Hưng Yên tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại Khatoco Khánh Hòa 3-1 ngay trên sân khách, qua đó vươn lên vị trí thứ hai với 17 điểm.

Thái Nguyên có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn khởi đầu tích cực. Thất bại trước TP.HCM ở vòng 8 khiến đội bóng này rơi xuống thứ ba với 16 điểm.

Cùng điểm số, TP.HCM đang gây ấn tượng với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, còn Bình Minh Sài Gòn duy trì sự ổn định để góp mặt trong nhóm cạnh tranh.

Công an nhân dân đứng thứ sáu với 13 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Thép Cần Thơ. Tuy nhiên, khoảng cách 6 điểm với đội đầu bảng khiến đội bóng này cần tăng tốc nếu muốn trở lại cuộc đua vô địch.

Ở nhóm cuối, Xuân Thiện Phú Thọ có chiến thắng đầu tiên mùa giải, vươn lên thứ 11 với 5 điểm, bằng Huế. Lâm Đồng và Long An cùng có 4 điểm, trong đó Long An vẫn chưa thắng trận nào, còn Lâm Đồng mới có một chiến thắng từ vòng 3.

Vòng 9 sẽ có những cuộc đối đầu quan trọng ở nhóm cuối khi Huế tiếp Long An, Xuân Thiện Phú Thọ gặp Lâm Đồng. Đây được xem là những trận đấu mang tính quyết định trong cuộc chiến trụ hạng, nơi mỗi điểm số đều có giá trị rất lớn.