Kết quả và xếp hạng mới nhất vòng 7 Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27

Sau 2 vòng đấu liên tiếp không có chiến thắng, CLB Thái Nguyên đã tìm lại phong độ bằng màn trình diễn thuyết phục trước Thép Cần Thơ.

Các cầu thủ Thái Nguyên tìm lại niềm vui chiến thắng. Ảnh: VPF

Ba điểm giành được giúp thầy trò HLV Minh Đức nâng tổng số điểm lên 16, bằng Becamex TP.HCM nhưng tạm xếp trên nhờ các chỉ số phụ.

Ở chiều ngược lại, Hưng Yên bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu khi bị Quy Nhơn United cầm hòa 0-0.

Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp đội bóng của HLV Quang Huy không biết đến chiến thắng. Với 14 điểm, Hưng Yên hiện đứng thứ ba, kém hai đội dẫn đầu 2 điểm.

Phía sau nhóm dẫn đầu, cuộc cạnh tranh diễn ra quyết liệt khi TP.HCM và Bình Minh Sài Gòn cùng có 13 điểm, còn Khatoco Khánh Hòa sở hữu 12 điểm.

Đáng chú ý, CLB TP.HCM đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp từ vòng 5 đến vòng 7. Đây là cơ sở để thầy trò HLV Minh Phương hướng đến mục tiêu cạnh tranh vị trí trong tốp đầu.

Bình Minh Sài Gòn cũng gây ấn tượng khi từng đánh bại Khatoco Khánh Hòa và Hưng Yên ở hai vòng trước. Dù bị Long An cầm hòa 1-1 tại vòng 7, đội bóng của HLV Ngô Quang Sang vẫn cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận.

Trong khi đó, Công an nhân dân tiếp tục gây thất vọng. Sau 7 vòng, đội bóng của HLV Đức Thắng mới có 10 điểm, xếp thứ 8 và kém hai đội đầu bảng 6 điểm. Hàng công cũng chưa đáp ứng kỳ vọng khi mới ghi 9 bàn.

Ở nhóm cuối, Xuân Thiện Phú Thọ tiếp tục đứng cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm sau 7 trận. Vòng này, đội bóng để thua TP.HCM, trong khi Huế thắng Đại học Văn Hiến 1-0 để có 3 điểm.

Long An và Lâm Đồng cũng giành thêm 1 điểm sau các trận hòa. Những kết quả này khiến áp lực trụ hạng ngày càng lớn với Xuân Thiện Phú Thọ, đồng thời hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt ở những vòng đấu tiếp theo.