Kết quả và xếp hạng mới nhất vòng 5 Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27

Tâm điểm vòng đấu là chuyến làm khách của Thái Nguyên trên sân Long An. Sau 4 trận toàn thắng, đội bóng "xứ chè" được kỳ vọng nối dài mạch thắng. Phút 19, Trung Thành ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Hưng Yên (trái) vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng 5

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Romario lập công giúp Long An gỡ hòa 1-1. Dù nỗ lực tìm bàn quyết định trong những phút cuối, Thái Nguyên không thể thay đổi kết quả, qua đó đánh rơi hai điểm và chấm dứt chuỗi toàn thắng.

Tận dụng cơ hội này, Hưng Yên đánh bại CLB Huế 4-1 để chiếm ngôi đầu. Sau hiệp một gặp khó khăn, đội bóng của HLV Quang Huy bùng nổ trong hiệp hai, giành chiến thắng cách biệt.

Cùng có 13 điểm sau 5 vòng, nhưng Hưng Yên xếp trên Thái Nguyên nhờ các chỉ số phụ. Đáng chú ý, đội bóng này đã ghi 19 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần.

Ở nhóm bám đuổi, Công an nhân dân vượt qua Lâm Đồng, còn Becamex TP.HCM thắng thuyết phục Thép Cần Thơ. Cả hai cùng có 10 điểm, kém hai đội dẫn đầu 3 điểm.

Trong khi đó, Khatoco Khánh Hòa bất ngờ thua Bình Minh Sài Gòn 0-1 ngay trên sân nhà. Thất bại đầu tiên mùa này khiến đội bóng phố biển dừng ở 8 điểm.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Xuân Thiện Phú Thọ hòa Đại học Văn Hiến 1-1 nhưng vẫn đứng cuối bảng.

CLB Huế xếp áp chót sau thất bại trước Hưng Yên, còn Long An đứng thứ 12. Cả ba đội đều chưa có chiến thắng sau 5 vòng, với thành tích 2 hòa và 3 thua.

Lâm Đồng có 3 điểm sau 2 thất bại liên tiếp. Quy Nhơn United sở hữu 4 điểm, còn Thép Cần Thơ có 5 điểm. Những kết quả này cho thấy cuộc đua ở nhóm cuối cũng đang rất quyết liệt.

Sau 5 vòng, Hưng Yên và Thái Nguyên tạm chiếm ưu thế, nhưng Công an nhân dân, Becamex TP.HCM vẫn đủ khả năng tạo sức ép.

Ở chiều ngược lại, các đội cuối bảng cần sớm cải thiện phong độ để tránh bị bỏ xa trong cuộc đua trụ hạng.