Kết quả và xếp hạng mới nhất tại vòng 7 V.League 2026-27

Thép Xanh Nam Định tiếp tục chứng minh bản lĩnh của ứng viên vô địch khi đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân khách. Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn hiệp 2 sau chiếc thẻ đỏ của Hồng Duy, đội bóng thành Nam vẫn giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính.

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) đang có phong độ rất cao. Ảnh: VPF

Caio Cesar mở tỉ số cho Nam Định trước khi Luiz Antonio gỡ hòa cho đội chủ nhà ở những phút cuối. Tuy nhiên, đúng vào thời gian bù giờ, Caio Cesar kiến tạo để Văn Vĩ ghi bàn quyết định, mang về 3 điểm quý giá.

Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt, giúp đội bóng duy trì ngôi đầu bảng trước kỳ nghỉ FIFA Days.

Ở trận "derby" ngành công an trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội vượt qua Công an TP. Hồ Chí Minh với tỉ số 2-1. Cú đúp của Alan Grafite giúp đội chủ nhà chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng, đồng thời vươn lên vị trí thứ hai với 2 điểm ít hơn Nam Định.

Ninh Bình cũng tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại tân binh Bắc Ninh. Lucas Henrique Turci mở tỉ số bằng cú sút phạt đẹp mắt, trước khi Brenner ghi bàn gỡ hòa cho Bắc Ninh.

Tuy nhiên, Lê Phát đã ghi bàn quyết định bằng pha đánh đầu, ấn định chiến thắng cho Ninh Bình. Với 4 bàn thắng, tiền đạo trẻ này hiện là chân sút nội có thành tích tốt nhất giải.

Trong khi đó, Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An tạo nên màn rượt đuổi tỉc số hấp dẫn trên sân Lạch Tray. Milan Makaric đưa đội chủ nhà vượt lên, nhưng cú đúp của Luiz Guilherme Vieira Da Silva giúp SLNA dẫn ngược 2-1.

Hữu Sơn sau đó ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Hải Phòng. Dù Mạnh Dũng nhận thẻ đỏ ở những phút cuối, đội chủ nhà vẫn bảo toàn được kết quả hòa.

Với 1 điểm giành được, SLNA tiếp tục duy trì chuỗi bất bại và giữ vị trí trong tốp 3.

Sau vòng 7, V.League tạm nghỉ gần 2 tuần để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia tập trung trong dịp FIFA Days tháng 11. Cuộc đua vô địch và cạnh tranh thứ hạng hứa hẹn tiếp tục nóng lên khi giải đấu trở lại ở vòng 8 vào ngày 20.11.2026.