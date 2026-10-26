Kết quả và xếp hạng mới nhất tại vòng 5 V.League 2026/27

Tâm điểm vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Thanh Hóa. Đội chủ nhà mở tỷ số trong hiệp 1 nhờ công Đình Bắc, nhưng Văn Tùng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thanh Hóa sau giờ nghỉ.

CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) tìm lại niềm vui chiến thắng ở vòng 5

Trận đấu càng trở nên kịch tính khi VAR từ chối bàn thắng thứ hai của Công an Hà Nội vì lỗi việt vị, đồng thời xác định tình huống việt vị của Thanh Hóa ở cuối trận, khiến đội khách không được hưởng phạt đền.

Trong khi Thanh Hóa giành một điểm, Sông Lam Nghệ An tạo dấu ấn bằng chiến thắng 2-0 trên sân Hoàng Anh Gia Lai.

Trung vệ Jairo mở tỷ số bằng pha không chiến sở trường trước khi tiền vệ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh ấn định kết quả sau tình huống phản công nhanh. Đây là chiến thắng thứ ba của đội bóng xứ Nghệ, đưa thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn lên ngôi đầu bảng.

Ninh Bình sau đó chịu sức ép lớn trong cuộc tiếp đón Công an TP.HCM. Dù tạo ra nhiều sức ép, đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Đến những giây bù giờ, Jason Cummings ghi bàn quyết định, giúp Công an TP.HCM giành chiến thắng quý giá và khiến Ninh Bình mất vị trí dẫn đầu.

Ở những trận đáng chú ý khác, Thép Xanh Nam Định đánh bại Thành phố Đồng Nai, nối dài chuỗi thắng sân khách lên hai trận.

Sáu điểm giành được giúp đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt vươn lên thứ hai với 10 điểm, cùng điểm số với Công an Hà Nội, Ninh Bình và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng tiếp tục thể hiện sự ổn định khi thắng Hải Phòng 2-1, giữ vững vị trí trong nhóm đầu. Ở nửa dưới bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng vượt qua Hà Nội FC với tỷ số 1-0 trên sân nhà, vươn lên vị trí thứ 9 và chấm dứt chuỗi trận không như ý.

Sau năm vòng đấu, khoảng cách giữa các đội vẫn chưa tạo ra sự phân hóa rõ rệt. Những kết quả bất ngờ liên tiếp cho thấy cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến ở nhóm cuối V.League mùa này còn nhiều biến động.