Kết quả và xếp hạng mới nhất tại vòng 4 Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27

CLB Thái Nguyên dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng, ghi 12 bàn và để thủng lưới 4 lần. Đáng chú ý, chiến thắng ngược dòng trước Becamex TP.HCM ở vòng 4 cho thấy bản lĩnh và tinh thần thi đấu của đội bóng tân binh dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức.

CLB Thái Nguyên (áo đỏ) đang có khởi đầu ấn tượng với 4 trận toàn thắng

Kết quả này không chỉ giúp Thái Nguyên tạo lợi thế về điểm số mà còn tiếp thêm sự tự tin cho chặng đường phía trước.

Lịch thi đấu từ vòng 5 đến vòng 8 cũng mở ra cơ hội để đội bóng xứ chè tiếp tục tích lũy điểm số trước khi đối đầu Hưng Yên ở vòng 9.

Bám sát ngôi đầu là CLB Hưng Yên với 10 điểm, gồm 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Đội bóng của HLV Quang Huy đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất trong nhóm dẫn đầu với 15 bàn thắng, đồng thời mới nhận 3 bàn thua. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự giúp Hưng Yên trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm.

Trong khi đó, Khatoco Khánh Hòa tạm đứng thứ ba với 8 điểm sau 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Thành tích bất bại cho thấy sự ổn định của đội bóng phố biển, dù chặng đường phía trước vẫn là thử thách lớn nếu muốn duy trì vị trí trong nhóm đầu.

Hai ứng viên khác là Becamex TP.HCM và Công an nhân dân cùng có 7 điểm, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm. Dù sở hữu lực lượng có kinh nghiệm thi đấu ở V.League 1, cả hai chưa tạo được sự bứt phá như kỳ vọng.

Chiến thắng ở vòng 4 giúp Công an nhân dân lấy lại động lực, trong khi Becamex TP.HCM cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội để tránh đánh rơi những điểm số quan trọng.

Ở cuối bảng, Lâm Đồng, Huế, Long An và Xuân Thiện Phú Thọ đang nỗ lực cải thiện thứ hạng. Đáng chú ý, Huế, Long An và Xuân Thiện Phú Thọ vẫn chưa có chiến thắng sau 4 vòng, khiến áp lực ngày càng lớn.

Mùa giải còn dài, khoảng cách điểm số chưa quá lớn. Thái Nguyên và Hưng Yên đang chiếm ưu thế, nhưng sự trở lại của các đội giàu kinh nghiệm cùng nỗ lực từ nhóm cuối hứa hẹn khiến cuộc đua thăng hạng tiếp tục khó lường.