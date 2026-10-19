Kết quả và xếp hạng mới nhất tại vòng 3 Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27

Ở trận đấu tâm điểm, Công an Nhân dân (CAND) và Hưng Yên hòa nhau 1-1, cùng bỏ lỡ cơ hội bứt phá. Tận dụng kết quả này, Thái Nguyên đánh bại Huế 4-1, giành trọn 9 điểm sau ba vòng và vững vàng ở vị trí dẫn đầu.

CLB Thái Nguyên (áo xanh) đang có khởi đầu tốt tại giải

Dù các đối thủ vừa qua chưa phải những ứng viên mạnh nhất, chuỗi chiến thắng vẫn tạo cú hích tinh thần cho thầy trò HLV Minh Đức. Thử thách đáng kể hơn sẽ đến ở vòng 4, khi họ làm khách trên sân Becamex TP.HCM.

Phía sau Thái Nguyên, cuộc đua nhóm đầu vẫn rất sít sao. Hưng Yên và Becamex TP.HCM cùng có 7 điểm, trong khi Khatoco Khánh Hòa vươn lên tốp 3 sau chiến thắng 1-0 trước Long An.

Đội bóng phố biển cho thấy sự quyết liệt trong lối chơi, còn Becamex TP.HCM tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau khi vượt qua TP.HCM ở trận derby.

Ở chiều ngược lại, CAND chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Với 4 điểm sau 3 trận, đội bóng của HLV Đức Thắng tạm xếp thứ bảy, kém đội đầu bảng 5 điểm. Khoảng cách này chưa quá lớn, nhưng CAND cần sớm cải thiện sự ổn định nếu muốn trở lại cuộc đua thăng hạng.

Cuộc chiến ở nhóm cuối cũng bắt đầu nóng lên khi Long An, Quy Nhơn United, Huế và Xuân Thiện Phú Thọ đều chưa thắng, mới có một điểm. Việc một số đội từng được kỳ vọng cạnh tranh nửa trên rơi xuống nhóm cuối cho thấy mùa giải khởi đầu không dễ dàng.

Sau 3 vòng, Thái Nguyên đang nắm lợi thế, nhưng các đội bám đuổi còn nhiều cơ hội tạo bước ngoặt. Ở nhóm cuối, những điều chỉnh về chiến thuật và phong độ trong các vòng tới sẽ có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua trụ hạng.