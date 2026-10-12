Kết quả và xếp hạng mới nhất tại vòng 2 Giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27

Trên sân 19.8 Nha Trang, Khatoco Khánh Hòa nhập cuộc đầy tự tin và mở tỉ số ngay phút đầu tiên nhờ công Oleksandr Kurakin. Tuy nhiên, Đỗ Phi Long nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho Công an Nhân dân ở phút 11.

Khatoco Khánh Hòa (phải) tạo bất ngờ lớn nhất tại vòng 2

Bước ngoặt đến trong hiệp 2 khi đội chủ nhà liên tiếp ghi bàn. Kurakin hoàn tất cú đúp ở phút 50, trước khi Văn Tùng nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 64. Đến phút 73, Trương Quốc Minh ấn định chiến thắng 4-1, giúp đội bóng phố biển tạo nên một trong những kết quả đáng chú ý nhất vòng đấu.

Thất bại khiến Công an Nhân dân mới có 3 điểm sau hai vòng, tạm đứng thứ 8 và bị các đội dẫn đầu như Hưng Yên, Thái Nguyên bỏ xa 3 điểm.

Cuộc đối đầu giữa Công an nhân dân và Hưng Yên ở vòng 3 vì thế được xem là thử thách quan trọng với tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch của hai đội.

Với Khánh Hòa, chiến thắng đậm là cú hích tinh thần đáng kể. Đội bóng phố biển vốn nổi tiếng với lối chơi khó chịu, đặc biệt trong giai đoạn đầu mùa, và kết quả này cho thấy họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với những ứng viên được đánh giá cao hơn.

Ở trận đấu khác, Becamex TP.HCM đánh bại tân binh Lâm Đồng để giành chiến thắng đầu tiên. Với 4 điểm, đội bóng đất Thủ cùng Khánh Hòa và Đại học Văn Hiến góp mặt trong nhóm 5 đội dẫn đầu.

Ở cuộc đua trụ hạng, Lâm Đồng là đội duy nhất chưa có điểm sau hai vòng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các đội cuối bảng vẫn chưa lớn, và mùa giải mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu.

Những vòng tiếp theo sẽ là cơ hội để các đội điều chỉnh phong độ, tìm kiếm lợi thế trong cuộc đua đường dài.