Kết quả và xếp hạng mới nhất tại lượt trận thứ 13 Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026

Điểm nhấn là việc ĐKVĐ Biên phòng MB nhận thất bại đầu tiên tại giải khi để thua Thể công Tân Cảng với tỷ số 1-3. Do đã chắc chắn giữ ngôi đầu bảng, đội bóng áo lính chủ động trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ thay vì sử dụng đội hình mạnh nhất.

Biên phòng MB nhận thất bại đầu tiên tại giải ở lượt trận thứ 13. Ảnh: VFV

Trong khi đó, Thể công tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng quan trọng, tạo thêm sự tự tin trước vòng bán kết.

Ở trận đấu còn lại của nhóm dẫn đầu, Công an TP.HCM thể hiện sức mạnh khi vượt qua LPBank Ninh Bình 3-0. Với kết quả này, bốn đội góp mặt ở bán kết đã được xác định.

Biên phòng MB sẽ chạm trán LPBank Ninh Bình, trong khi Thể công Tân Cảng đối đầu Công an TP.HCM. Thứ hạng chung cuộc của các đội vẫn cần được xác định sau lượt trận cuối ngày 5.11.

Ở nhóm tranh trụ hạng, cuộc cạnh tranh vẫn diễn ra căng thẳng khi chỉ Hà Nội chắc chắn giữ vị trí thứ 5.

Xếp hạng sau lượt trận thứ 13

Sanest Khánh Hòa tạo dấu ấn với chiến thắng 3-1 trước TP.HCM, qua đó có trận thắng thứ hai liên tiếp và vươn lên vị trí thứ 7. TP.HCM tạm xếp trên đối thủ này.

Trong khi đó, Đà Nẵng đánh bại đội hình hai của Hà Nội với tỷ số 3-1 nhưng vẫn đứng cuối bảng.

Khoảng cách giữa TP.HCM, Sanest Khánh Hòa và Đà Nẵng không lớn, khiến thứ hạng nhóm cuối hoàn toàn có thể thay đổi ở lượt đấu cuối. Đây sẽ là thời điểm quyết định số phận của các đội trong cuộc đua trụ hạng.

Kết quả thi đấu lượt trận thứ 13:

Biên phòng MB - Thể công Tân Cảng: 3-1 (22-25, 22-25, 34-32, 20-25)

Sanest Khánh Hòa - TP.HCM: 3-1 (26-24, 16-25, 25-23, 28-26)

LPB Ninh Bình - Công an TP.HCM: 0-3 (17-25, 19-25, 13-25)

Hà Nội – Đà Nẵng: 1-3 (26-28, 25-21, 19-25, 23-25)