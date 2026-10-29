Kết quả và xếp hạng mới nhất tại Giải chuyền bóng chuyền nam VĐQG 2026

Ở trận mở màn lượt đấu thứ tám, Thể công Tân Cảng vượt qua Hà Nội với tỷ số 3-1. Dù để đối thủ giành chiến thắng 25-18 trong set đầu tiên nhưng đội bóng quân đội nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, phát huy sức mạnh của hai ngoại binh Rivan Nurmulki (Indonesia) và Anthony Cherfan (Mỹ).

Chiến thắng trước Đà Nẵng giúp LPBank Ninh Bình lọt vào top 4

Thể công Tân Cảng lần lượt thắng 25-18, 26-24 và 25-23 ở 3 set tiếp theo, hoàn tất màn ngược dòng thuyết phục.

LPBank Ninh Bình cũng có ngày thi đấu thuận lợi khi đánh bại Đà Nẵng 3-0, với các điểm số 25-21, 25-18 và 25-22. Chiến thắng giúp đội bóng Cố đô cải thiện vị trí trong cuộc cạnh tranh nhóm dẫn đầu, đồng thời đẩy Hà Nội xuống thứ năm.

Kết quả lượt đấu thứ tám ngày 28.10

Trong khi đó, đương kim vô địch Biên phòng MB tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước TP.HCM. Các set đấu kết thúc với điểm số 25-13, 25-16 và 25-22.

Với kết quả này, Biên phòng MB duy trì thành tích toàn thắng cả 8 trận, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Công an TP.HCM vượt qua Sanest Khánh Hòa với tỷ số 3-0 (25-16, 25-15, 25-19).

Bảng xếp hạng sau lượt đấu thứ tám

Trên bảng xếp hạng, 3 vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về Biên phòng MB, Công an TP.HCM và Thể công Tân Cảng; LPBank Ninh Bình đứng thứ tư, Hà Nội xếp thứ năm.

Ở nhóm cuối, TP.HCM, Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa lần lượt đứng các vị trí thấp nhất, khiến cuộc đua trụ hạng tiếp tục được dự báo quyết liệt.