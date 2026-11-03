Kết quả và xếp hạng mới nhất tại Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026: Xác định 4 đội vào bán kết

Theo bảng xếp hạng cập nhật đến hết ngày 2.11, Biên phòng MB dẫn đầu với 31 điểm sau 12 trận toàn thắng. Thầy trò HLV Trần Đình Tiền không chỉ thể hiện sức mạnh vượt trội mà còn duy trì sự ổn định qua từng trận.

Biên phòng MB đang có phong độ rất cao tại giải. Ảnh: VFV

Với vị trí số 1 đã được đảm bảo, đội bóng áo lính có thể tập trung chuẩn bị cho vòng bán kết trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Thể công Tân Cảng tạm xếp thứ hai với 26 điểm và 9 chiến thắng. Trong khi đó, Công an TP.HCM đứng thứ ba với 27 điểm sau 8 trận thắng và 4 thất bại.

Hai trận thua liên tiếp khiến đội bóng của Quốc Duy đánh mất lợi thế trong cuộc đua thứ hạng, dù vẫn đang nắm vị trí trong top 3.

Đáng chú ý, LPBank Ninh Bình xếp thứ tư với 24 điểm, cùng thành tích 8 thắng, 4 thua với Công an TP.HCM. Khoảng cách 3 điểm khiến cuộc cạnh tranh giữa hai đội vẫn còn nhiều khả năng thay đổi sau hai lượt trận cuối.

Bảng xếp hạng sau lượt trận thứ 12

Nếu tiếp tục sẩy chân, Công an TP.HCM có nguy cơ tụt xuống thứ tư và phải đối đầu Biên phòng MB ngay tại bán kết. Đây sẽ là thử thách không nhỏ khi đối thủ đang duy trì phong độ toàn thắng.

Ở nhóm cuối, Hà Nội đứng thứ năm với 16 điểm, trong khi TP.HCM, Sanest Khánh Hòa và Đà Nẵng lần lượt xếp ba vị trí cuối bảng.

Giải đấu tạm nghỉ trong ngày 3.11 và trở lại với lượt trận thứ 13 vào ngày 4.11. Hai vòng đấu cuối hứa hẹn tiếp tục tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý trước khi xác định các cặp bán kết.

Kết quả thi đấu lượt trận thứ 12:

Thể công Tân Cảng - TPHCM: 3-2 (25-19, 26-28, 25-16, 20-25, 15-9)

Biên phòng MB - Công an TP.HCM: 3-2 (22-25, 25-24, 22-25, 25-17, 17-15)

Đà Nẵng - Sanest Khánh Hòa: 2-3 (21-15, 25-20, 25-19, 14-25, 12-15)

Hà Nội - LPB Ninh Bình: 1-3 (23-25, 21-25, 25-17, 23-25)