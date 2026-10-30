Kết quả và xếp hạng mới nhất tại Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026

Tâm điểm là trận "derby" giữa Công an TP.HCM và TP.HCM. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng ngành công an vẫn gặp nhiều khó khăn trước sự thi đấu kiên cường của đối thủ.

Công an TP.HCM thắng 3-1 trước TP.HCM trong trận "derby". Ảnh: VFV

Công an TP.HCM giành chiến thắng 3-1 với các điểm số 25-17, 18-25, 25-21 và 25-16, qua đó tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 22 điểm.

Trong khi đó, màn thể hiện tích cực giúp CLB TP.HCM có thêm động lực cho chặng đường cạnh tranh suất trụ hạng.

Ở trận đấu khác, Biên phòng MB trải qua thử thách bất ngờ trước Đà Nẵng. Sau 8 trận toàn thắng, đội bóng quân đội bị đối thủ dẫn trước 2-1 và phải nỗ lực ngược dòng mới giành được chiến thắng 3-2. Các điểm số lần lượt là 25-21, 22-25, 23-25, 25-18 và 15-9.

Kết quả thi đấu lượt 9 ngày 29.10:

12h00: LPB Ninh Bình - Thể công Tân Cảng: 1-3 (17-25, 25-23, 21-25, 16-25)

14h30: Biên phòng MB - Đà Nẵng: 3-2 (25-21, 22-25, 23-25, 25-18, 15-9)

17h00: Sanest Khánh Hòa - Hà Nội: 0-3 (19-25, 23-25, 20-25)

19h30: Công an TP.HCM - TP.HCM: 3-1(25-17, 18-25, 25-21, 25-16)

Do để thua 2 set, Biên phòng MB chỉ giành thêm 2 điểm, nhưng vẫn bảo toàn ngôi đầu với thành tích chín trận toàn thắng, đạt 23 điểm.

Với Đà Nẵng, việc gây khó khăn cho ứng viên hàng đầu cho thấy quyết tâm trong cuộc chiến trụ hạng.

Cuộc cạnh tranh ở nhóm giữa bảng xếp hạng cũng có sự thay đổi. Hà Nội thi đấu hiệu quả, đánh bại Sanest Khánh Hòa 3-0 với các điểm số 25-19, 25-23 và 25-20.

Bảng xếp hạng sau lượt đấu thứ chín

Trong khi đó, LPBank Ninh Bình thất bại 1-3 trước Thể công Tân Cảng, lần lượt với tỷ số 17-25, 25-23, 21-25 và 16-25.

Kết quả này giúp Hà Nội trở lại vị trí thứ tư với 16 điểm, đẩy LPBank Ninh Bình xuống thứ năm với 15 điểm.

Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026 tạm nghỉ ngày 30.10 và trở lại vào ngày 31.10 với lượt đấu thứ mười.