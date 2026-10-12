Kết quả V.League 2026/27: Hà Nội 'giải hạn', Công an TP.HCM 'cưa điểm'

Vòng 3 tiếp tục chứng kiến những biến động đáng chú ý ở cuộc đua nhóm đầu và cuộc chiến trụ hạng.

Văn Quý giúp SLNA giữ lại 1 điểm

Trên sân Vinh, SLNA hòa Công an TP.HCM với tỷ số 1-1 trong trận đấu có bước ngoặt ở hai hiệp.

Đội khách nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa cơ hội bằng bàn mở tỷ số của Nguyễn Tiến Linh ở phút 29.

Bàn thắng giúp Công an TP. HCM có lợi thế về tỷ số, đồng thời tạo điều kiện để đội khách triển khai thế trận theo hướng chắc chắn hơn.

Văn Qúy ghi bàn giúp SLNA giành 1 điểm và kéo dài mạch bất của đội bóng xứ Nghệ tại V.League 2026/27. Ảnh: SLNA FC.

Trong khi đó, SLNA buộc phải đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 54. Văn Quý ghi bàn quân bình tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn thắng tiếp thêm động lực cho SLNA trong phần còn lại, nhưng đội bóng xứ Nghệ không thể tạo ra khác biệt để giành trọn 3 điểm.

Kết quả hòa phản ánh sự giằng co giữa hai đội, đồng thời cho thấy SLNA vẫn cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn duy trì vị thế cạnh tranh ở nhóm đầu.

Với Công an TP.HCM, việc để đối thủ gỡ hòa khiến đội bóng này không thể có được chiến thắng như kỳ vọng.

Andrew Jung định đoạt trận đấu, cuộc đua nhóm đầu nóng lên

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội FC vượt qua Bắc Ninh với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công của Andrew Jung ở phút 79.

Đường chuyền kiến tạo của Hai Long mở ra cơ hội để tiền đạo Hà Nội FC ghi bàn thắng quyết định, giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực sau giai đoạn khởi đầu khó khăn.

Andrew Jung giúp Hà Nội FC giải cơn khát với chiến thắng đầu tiên V.League 2026/27. Ảnh: Hà Nội FC.

Trước khi có bàn thắng, Hà Nội FC gặp không ít thách thức trước lối chơi của Bắc Ninh.

Đội khách cho thấy sự khó chịu trong cách tổ chức phòng ngự, khiến đội chủ nhà phải kiên nhẫn tìm kiếm khoảng trống. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của Andrew Jung đã tạo nên khác biệt.

Chiến thắng tối thiểu không chỉ mang ý nghĩa về điểm số mà còn có giá trị tinh thần với Hà Nội FC.

Ba điểm giúp đội bóng Thủ đô tránh tiếp tục sa lầy ở nhóm cuối, đồng thời tạo tiền đề để cải thiện phong độ trong những vòng đấu tiếp theo.

Trên bảng xếp hạng, Công an Hà Nội tiếp tục dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng.

Ninh Bình và SLNA lần lượt xếp sau với 7 điểm, cùng thành tích 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Khoảng cách điểm số chưa lớn, nhưng sự ổn định của Công an Hà Nội đang tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch.

Ở chiều ngược lại, Đồng Nai tiếp tục đứng cuối bảng sau 3 thất bại liên tiếp, chưa giành được điểm nào.

Kết quả vòng 3 V.League 2026/27. Ảnh: VPF.

Nhóm đội có 3 điểm gồm Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Phòng, HAGL và Thể Công Viettel đang chịu sức ép phải cải thiện thành tích.

Trong đó, Hà Nội FC vừa có chiến thắng quan trọng, còn các đội bóng khác cần nhanh chóng tìm lại sự ổn định.

V.League 2026/27 mới trải qua những vòng đấu đầu tiên, nhưng khoảng cách giữa các nhóm đã dần hình thành.

Nếu Công an Hà Nội tiếp tục duy trì mạch thắng, cuộc đua ở phía trên sẽ càng hấp dẫn.

Trong khi đó, những đội đang ở nửa dưới bảng xếp hạng không còn nhiều dư địa để đánh mất điểm số nếu muốn tránh bị bỏ lại trong cuộc đua đường dài.