Bảng xếp hạng V.League vòng 8

Nam Định chắc chắn bảo vệ được ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi đánh bại Hà Tĩnh trên sân khách với tỷ số 2-1. Đồng Nai ghi bàn đầu tiên và giành chiến thắng đầu tiên tại V.League (1-0 trước Đà Nẵng).

Thứ hạng các đội ở vòng 7 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 7

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Nam Định

7

16

6

16

2

Công an Hà Nội

7

11

5

14

3

Sông Lam Nghệ An

7

13

7

13

4

Ninh Bình

7

14

10

13

5

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

7

10

9

11

6

Hải Phòng

7

14

12

10

7

Công an TP.HCM

7

7

6

10

8

Thanh Hoá

7

9

10

9

9

Đà Nẵng

7

8

12

9

10

Hà Nội

7

8

12

9

11

Bắc Ninh

7

5

6

8

12

Hoàng Anh Gia Lai

7

9

15

6

13

Thể Công Viettel

7

7

11

5

14

Đồng Nai

7

1

12

4

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Vòng 8 V.League 2026-2027 trở lại từ ngày 20/11 sau quãng nghỉ FIFA Days, với tâm điểm là cuộc đua ở nhóm đầu bảng. Nam Định hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp khi tiếp đón Hải Phòng. Nếu giành 3 điểm, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ tạm nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên tới 5 điểm. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An, đội duy nhất còn bất bại sau 7 vòng, có cơ hội bắt kịp điểm số của Nam Định nếu đánh bại Thể Công Viettel.

Ở nhóm cuối bảng, Đồng Nai tìm kiếm chiến thắng thứ hai liên tiếp khi tiếp đón Hà Nội FC, trong khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách trước Thanh Hóa. Đáng chú ý, trận Công an Hà Nội gặp Bắc Ninh được lùi đến ngày 25/12 do đội bóng ngành công an vướng lịch thi đấu quốc tế.

Nam Định đứng đầu bảng, hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp.