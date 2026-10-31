Kết quả V.League 2026-2027 vòng 6, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng V.League vòng 6

Hoàng Anh Gia Lai nối dài chuỗi trận thất vọng khi thua Bắc Ninh 0-1, tiếp tục đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Hà Nội FC giành chiến thắng trước Ninh Bình để tạm vươn lên nửa trên.

Thứ hạng các đội ở vòng 6 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 6

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Sông Lam Nghệ An

5

10

4

11

2

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

6

9

7

11

3

Nam Định

5

11

4

10

4

Ninh Bình

6

12

9

10

5

Công an Hà Nội

5

8

3

10

6

Công an TP.HCM

5

6

3

10

7

Hà Nội

6

7

10

9

8

Bắc Ninh

6

4

4

8

9

Thanh Hoá

6

8

9

8

10

Hải Phòng

5

11

10

6

11

Đà Nẵng

5

7

11

6

12

Thể Công Viettel

5

5

7

4

13

Hoàng Anh Gia Lai

6

7

14

3

14

Đồng Nai

5

0

10

1

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Hà Nội 2-1 Ninh Bình

Ninh Bình thua trận thứ hai liên tiếp. Đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ghi bàn trước nhờ pha lập công của Nguyễn Lê Phát ở phút 16. Tuy nhiên, Hà Nội lật ngược tình thế ở hiệp 2. Yuval Sade gỡ hòa phút 64, trước khi Aymeric Faurand ghi bàn quyết định trong thời gian bù giờ.

Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình với tỷ số 2-1. (Ảnh: VPF)

Bắc Ninh 1-0 Hoàng Anh Gia Lai

Bàn thắng của Brenner Marlos ở phút 90+9 giúp Bắc Ninh giành chiến thắng thứ hai trong mùa giải. Trong khi đó, HAGL thua trận thứ 5 và tiếp tục đứng trong nhóm xuống hạng.

Hà Tĩnh 1-1 Thanh Hóa

CLB Hà Tĩnh vẫn tiến từng bước an toàn trên bảng xếp hạng. Dù không giành chiến thắng trên sân nhà, một điểm trước Thanh Hóa đủ để Hà Tĩnh tạm vươn lên vị trí thứ hai (cùng có 11 điểm như CLB Công an Hà Nội nhưng thi đấu nhiều hơn).

Saliou Gundo ghi bàn mở tỷ số cho Thanh Hóa ở phút 37. Bàn gỡ hòa của Hà Tĩnh đến ở phút 83, do công của Daniel Passira.