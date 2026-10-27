Kết quả thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 1
Triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, từ ngày 15/3/2026 đến nay, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, với 90 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, vượt chỉ tiêu là 70 - 80 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của chiến dịch.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/infographic-ket-qua-thuc-hien-thuc-hien-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-va-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-si-tren-dia-ban-tinh-lao-cai-giai-doan-1-post912886.html