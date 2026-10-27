Kết quả thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 1

Một người bệnh chờ khoảng một tiếng rưỡi sau xét nghiệm, rồi mới biết sổ khám nằm trong hộc bàn. Một người khác thắc mắc vì có mức hưởng bảo hiểm y tế 100% vẫn phải trả thêm tiền. Những tình huống được Sở Y tế TP.HCM công bố ngày 26.10 cho thấy thông tin và quy trình phục vụ có thể quyết định trải nghiệm đi khám.