Kết quả thực hiện thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 1
Triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, từ ngày 15/3/2026 đến nay, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, với 90 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, vượt chỉ tiêu là 70 - 80 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch của chiến dịch.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/infographic-ket-qua-thuc-hien-thuc-hien-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-va-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-si-tren-dia-ban-tinh-lao-cai-giai-doan-1-post912886.html