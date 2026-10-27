Kết quả thực hiện thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 27 đến hết ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm, nguy cơ mưa cực đoan trên 100mm trong 3 giờ.