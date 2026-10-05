Kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ

Ngay sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (tháng 7/2026), Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo đã ưu tiên triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 57-NQ/TW. Đã hoàn thành 1.326/2.011 nhiệm vụ (đạt 66,1%), trong đó tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật, tháo gỡ vướng mắc trong các quy định về tài chính, đầu tư; triển khai quyết liệt “100 ngày cao điểm” xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số và đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)