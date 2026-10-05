Kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

Thạch đen đang tạo thành những vùng sản xuất hàng hóa tại một số địa phương trong tỉnh. Năm nay năng suất và giá bán có nhiều tín hiệu thuận lợi, tạo thêm nguồn thu cho các hộ trồng. Tuy nhiên, khi diện tích còn dư địa mở rộng, vấn đề đặt ra không còn là trồng được bao nhiêu mà là tổ chức vùng nguyên liệu thế nào để chất lượng, năng lực thu mua và thị trường theo kịp sản lượng.