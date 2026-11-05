Kết quả test nhanh thịt lợn tại Trường Mầm non Phương Liệt âm tính

UBND phường Hoàng Liệt ngày 5/11 đã thông tin về lô thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường Mầm non Phương Liệt vào sáng ngày hôm qua 4/11.

"Đơn vị đã chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xác minh, xử lý nghiêm túc và công khai thông tin tới phụ huynh học sinh, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối sức khỏe cho các cháu", UBND phường Hoàng Liệt nhấn mạnh.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 4/11, trong quá trình giao nhận thực phẩm (thịt lợn) do Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp theo thực đơn hằng ngày tại Trường Mầm non Phương Liệt, Tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của nhà trường (gồm đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên và đại diện cha mẹ học sinh) đã chủ động phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Khi bị tác động, phần thịt có biểu hiện mềm nhũn, dễ biến dạng, không giữ được độ săn chắc như thịt tươi thông thường. Bề mặt miếng thịt cũng có màu sắc nhợt nhạt, khiến những người chứng kiến đặt nghi vấn về chất lượng thực phẩm ôi thiu không đảm bảo. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ tự giám sát đã báo cáo Hiệu trưởng, lập biên bản tại chỗ, tạm dừng tiếp nhận lô hàng và yêu cầu Công ty Ngôi Sao Xanh cung cấp ngay lô thực phẩm thay thế bảo đảm chất lượng theo đúng quy định.

Toàn bộ số thịt lợn nghi ngờ đã được niêm phong, lưu giữ nguyên trạng để phục vụ kiểm tra. Đồng thời, Ban Giám hiệu nhà trường đã báo cáo tới UBND phường và các phòng, ngành chuyên môn.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhà trường đã thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn đầy đủ, đồng thời xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp đồng và chứng từ chứng minh nguồn gốc thực phẩm theo quy định.

Để bảo đảm tính khách quan, khoa học và minh bạch, đoàn kiểm tra của UBND phường đã niêm phong 150 gram mẫu thịt lợn gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc, UBND phường sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức sau khi có kết luận từ cơ quan chức năng.