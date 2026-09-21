Kết quả sơ bộ bầu cử Nga: Đảng cầm quyền dẫn đầu

Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VCIOM), tổ chức nghiên cứu xã hội học lớn của Nga, ngày 20/9 công bố khảo sát sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Kết quả cho thấy đảng Nước Nga Thống nhất giành 49,4% số phiếu. Đảng Cộng sản Nga và đảng Dân chủ Tự do (LDPR) lần lượt nhận 14,2% và 10,7%.

Khảo sát của VCIOM không tính phiếu bầu điện tử và phiếu của quân nhân. Ông Valery Fedorov, giám đốc VCIOM, cho rằng tỷ lệ ủng hộ đảng Nước Nga Thống nhất trong kết quả chính thức có thể cao hơn, trong khi tỷ lệ của các đảng đối lập có thể thấp hơn.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) rạng sáng 21/9 công bố kết quả sơ bộ với 50,03% số phiếu được kiểm. Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu với 57,87%.

Đảng Cộng sản Nga nhận 13,79%, LDPR 8,8%, Những người Mới 7,86% và Nước Nga Công bằng 5,11%. 5 đảng này đều đạt tỷ lệ đủ để giành ghế tại Hạ viện Nga.

Ông Dmitry Medvedev, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, nói đảng này "đã thể hiện rất tốt". "Giờ đây, chúng ta phải đưa các quyết định của Tổng thống vào thực tế", ông cho hay.

Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tại Nga kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022. Cử tri bỏ phiếu từ ngày 18 đến 20/9 để bầu lại toàn bộ 450 ghế tại Hạ viện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu, coi cuộc bầu cử là sự thể hiện ủng hộ đối với binh sĩ Nga và là "câu trả lời cho những người muốn làm suy yếu nước Nga".

Trong ngày bỏ phiếu cuối cùng, giới chức Nga cho biết Ukraine tiến hành nhiều đợt tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào Moskva và khu vực xung quanh.

Nga nói khoảng 1.600 UAV được sử dụng, khiến 2 người thiệt mạng và gây hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết khoảng 450 UAV hướng tới thành phố, gọi đây là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào thủ đô kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine tìm cách "phá hoại ý chí dân chủ của công dân Nga" và tuyên bố sẽ đáp trả bằng các cuộc tập kích nhằm vào mục tiêu quân sự tại Kiev.