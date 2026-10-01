Kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đơn vị sự nghiệp qua những con số

Song song với việc hoàn thành sắp xếp các đơn vị dân cư, Bộ Nội vụ đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương, bộ, ngành thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời tăng cường tính tự chủ cho các đơn vị.

Đến tháng 9-2026, các bộ đã giảm 40/142 phòng thuộc vụ, tương ứng giảm 28,2% và giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập bên trong so với thời điểm ngày 30-9-2025, tương ứng giảm 8,1%.

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh tự chủ.