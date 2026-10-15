Kết quả quá sốc với Madam Pang

Bóng đá Thái Lan liên tiếp nhận những kết quả đáng thất vọng trên đấu trường khu vực và châu lục. Sau hai thất bại ở chung kết cùng những màn trình diễn không như kỳ vọng của các CLB tại sân chơi châu Á, Madam Pang đối mặt thêm sức ép trong nỗ lực đưa bóng đá xứ chùa vàng trở lại vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

Nỗi thất vọng của bóng đá Thái Lan bắt đầu từ trận chung kết AFF Cup 2026. Đội tuyển Thái Lan không thể giành chức vô địch khi để tuyển Việt Nam đăng quang với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Thất bại trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp khiến người Thái lỡ cơ hội đòi lại ngôi vương khu vực.

Chưa kịp lấy lại niềm tin, tuyển Thái Lan tiếp tục gục ngã ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Đội bóng của HLV Anthony Hudson hòa Indonesia 2-2 sau 120 phút, trước khi thua 2-4 trong loạt sút luân lưu. Thái Lan đã hai lần vượt lên dẫn trước trong hiệp phụ, nhưng vẫn không thể bảo vệ thành quả và đành nhìn Indonesia trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu.

Madam Pang gặp áp lực lớn khi tuyển Thái Lan liên tiếp trắng tay. Ảnh: Madam Pang

Hai thất bại ở những trận chung kết quan trọng khiến bóng đá Thái Lan chịu sức ép lớn. Với Madam Pang, người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), đây là những kết quả không dễ chấp nhận trong bối cảnh bóng đá nước này đặt mục tiêu duy trì vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

Đáng lo ngại hơn, những khó khăn không chỉ xuất hiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Các CLB Thái Lan cũng đang trải qua giai đoạn đầy thử thách tại đấu trường châu Á mùa giải 2026/27.

Tại AFC Champions League Elite, Buriram United chỉ giành được một điểm sau hai trận. Đại diện Thái Lan hòa Johor Darul Ta'zim 1-1 trên sân khách, trước khi thua Beijing Guoan 0-1 trên sân nhà.

Trong khi đó, Port FC liên tiếp nhận thất bại. Đội bóng này thua Vissel Kobe 1-2 trên sân nhà, rồi bị Kashiwa Reysol đánh bại với tỷ số 5-1 trên đất Nhật Bản. Ratchaburi FC cũng chưa có điểm sau hai trận. Dù ghi tới bốn bàn, đội bóng Thái Lan vẫn thua Shanghai Port 4-6 trên sân nhà, trước khi thất bại 0-1 trước Kyoto Sanga tại Nhật Bản.

Như vậy, ba CLB Thái Lan chỉ giành được một điểm sau tổng cộng sáu trận tại các đấu trường châu Á, đồng thời phải nhận tới năm thất bại. Những con số này cho thấy khoảng cách và sức ép mà các đại diện Thai League phải đối mặt khi cạnh tranh với những đối thủ mạnh trong khu vực.

Tất nhiên, kết quả của các CLB không thể được quy trách nhiệm cho Madam Pang. Tuy nhiên, khi những thất bại liên tiếp xuất hiện từ đội tuyển quốc gia đến cấp CLB, bóng đá Thái Lan rõ ràng bị đặt dấu hỏi lớn về sự phát triển.

Với Madam Pang, thách thức lúc này không chỉ là vực dậy đội tuyển sau hai lần lỡ hẹn với chức vô địch, mà còn là tìm ra hướng phát triển bền vững để bóng đá Thái Lan duy trì sức cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Câu hỏi lớn cho nữ tỷ phú: Bao giờ bóng đá Thái Lan có thể trở lại với vị thế số 1 trong nhiệm kỳ bà làm Chủ tịch FAT?