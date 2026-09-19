Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 5, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 5

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Manchester City

4

8

2

12

2

Arsenal

5

8

4

12

3

Brighton

5

16

5

10

4

Brentford

5

10

4

9

5

Everton

5

6

3

9

6

Leeds United

4

7

3

8

7

Hull City

5

6

4

8

8

Newcastle

5

9

9

8

9

Chelsea

5

10

12

7

10

Liverpool

4

6

4

6

11

Ipswich Town

5

7

11

6

12

Nottingham Forest

4

4

4

5

13

Manchester United

4

7

7

4

14

Sunderland

4

3

5

4

15

Aston Villa

5

4

9

4

16

Bournemouth

4

6

7

3

17

Crystal Palace

4

6

11

3

18

Tottenham

5

2

8

2

19

Fulham

4

4

7

1

20

Coventry City

4

0

10

0

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Brighton 3-0 Arsenal

Tối 19/9, Brighton đánh dấu kỷ niệm 125 năm thành lập bằng chiến thắng ngoạn mục 3-0 trước Arsenal. Pascal Gross, Charalampos Kostoulas và Chema Andres ghi bàn giúp đội chủ nhà giành 3 điểm ở vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh.

Arsenal thua toàn diện trước Brighton. Đây là thất bại đầu tiên của đội đương kim vô địch trong mùa giải. “Pháo thủ” mất ngôi đầu bảng xếp hạng dù Man City chưa ra sân ở vòng 5. Trong khi đó, Brighton tạm vươn lên vị trí thứ 3.

Brighton thắng đậm Arsenal. (Ảnh: AP)

Newcastle 2-1 Hull City

Trong chưa đầy 10 phút đầu trận, lần lượt Joe Willock và Lewis Hall ghi 2 bàn cho Newcastle. Yoane Wissa sau đó đá hỏng phạt đền ở cuối hiệp một. Nỗ lực của Hull City chỉ giúp đội khách rút ngắn tỷ số 1-2 ở hiệp 2 từ pha lập công của Mohamed Ali Cho. Đây là trận thứ tư liên tiếp không thắng của Hull City.

Everton 1-0 Ipswich Town

Bàn thắng duy nhất của Thierno Barry ở phút 11 giúp Everton có thế trận thuận lợi trước Ipswich Town. Tấm thẻ đỏ của Issahaku Fatawu ở hiệp 2 càng khiến đội khách gặp khó và không thể lật ngược tình thế.

Tottenham 2-3 Aston Villa

Aston Villa có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Johan Manzambi, Nicolas Jackson và Emi Buendia lần lượt ghi bàn giúp đội khách dẫn 3-0. Tottenham chỉ ghi được 2 bàn trong khoảng thời gian cuối trận từ các pha lập công của Conor Gallagher và Jan Paul van Hecke.

Brentford 3-0 Chelsea

Sáng 19/9, Chelsea thua Brentford 0-3 trên sân Brentford Community (London, Anh) ở vòng 5 Ngoại Hạng Anh. Anthony, Thiago và Carvalho lần lượt lập công trong hiệp 2. Chelsea trải qua trận đấu đầu tiên không ghi bàn dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso.

Chelsea thua Brentford 0-3. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 5

NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027 VÒNG 5

Thứ Bảy, 19/09/2026

2:00

Sân Gtech Community

Brentford

VS

Chelsea

▶FPT Play

18:30

Sân Tottenham Hotspur

Tottenham

VS

Aston Villa

▶FPT Play

21:00

Sân Hill Dickinson

Everton

VS

Ipswich Town

▶FPT Play

21:00

Sân American Express

Brighton

VS

Arsenal

▶FPT Play

21:00

Sân St. James Park

Newcastle

VS

Hull City

▶FPT Play

23:30

Sân City Ground

Nottingham Forest

VS

Coventry City

▶FPT Play

Chủ Nhật, 20/09/2026

20:00

Sân Vitality

Bournemouth

VS

Liverpool

▶FPT Play

20:00

Sân Etihad

Man City

VS

Sunderland

▶FPT Play

20:00

Sân Elland Road

Leeds

VS

Crystal Palace

▶FPT Play

20:00

Sân Craven Cottage

Fulham

VS

Man Utd

▶FPT Play