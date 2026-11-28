Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 12, bảng xếp hạng mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 12 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 12 mới nhất
Vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh mở màn bằng trận Nottingham Forest thắng Chelsea 3-2.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.
BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
XH
Đội
TĐ
BT
BB
Đ
1
11
17
7
28
2
Brighton
11
26
9
22
3
11
22
14
22
4
11
18
10
21
5
11
18
14
18
6
Brentford
11
20
11
17
7
Leeds United
11
14
9
17
8
12
22
23
16
9
Everton
11
12
14
16
10
Tottenham
11
12
11
15
11
Hull City
11
13
11
14
12
Aston Villa
11
14
17
14
13
Newcastle United
11
15
18
13
14
Nottingham Forest
12
12
17
12
15
Coventry City
11
13
21
12
16
Fulham
11
11
13
11
17
11
15
22
11
18
Sunderland
11
8
17
9
19
11
14
23
8
20
Crystal Palace
11
12
27
7
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Nottingham Forest 3-2 Chelsea
Nottingham Forest chỉ kiểm soát bóng 35%, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,36 nhưng ghi tới 3 bàn vào lưới Chelsea. Hàng phòng ngự yếu kém tiếp tục khiến đội khách trả giá.
Igor Jesus mở tỷ số ở phút thứ 5. Sang hiệp 2, Morgan Gibbs-White lập cú đúp cho Nottingham Forest. Emanuel Emegha vào sân ghi 2 bàn cũng không đủ để cứu điểm cho Chelsea.
Đây là thất bại thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Chelsea.
Lịch thi đấu vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh
LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 12
Thứ Bảy, 28/11/2026
03:00
Sân City Ground
Nottingham Forest
3-2
Chelsea
▶FPT Play
22:00
Sân Old Trafford
Man Utd
VS
Brentford
▶FPT Play
22:00
Sân Elland Road
Leeds
VS
Coventry
▶FPT Play
Chủ Nhật, 29/11/2026
00:30
Sân Portman Road
Ipswich Town
VS
Aston Villa
▶FPT Play
19:00
Sân Hill Dickinson
Everton
VS
Liverpool
▶FPT Play
21:05
Sân American Express
Brighton
VS
Newcastle
▶FPT Play
21:05
Sân Craven Cottage
Fulham
VS
Bournemouth
▶FPT Play
21:05
Sân Stadium of Light
Sunderland
VS
Tottenham
▶FPT Play
21:05
Sân Selhurst Park
Crystal Palace
VS
Hull City
▶FPT Play
23:30
Sân Emirates
Arsenal
VS
Man City
▶FPT Play
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ket-qua-ngoai-hang-anh-2026-2027-vong-12-bang-xep-hang-moi-nhat-ar1054205.html