Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 12 mới nhất

Vòng 9 giải Ngoại Hạng Anh mở màn bằng trận Nottingham Forest thắng Chelsea 3-2.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Arsenal

11

17

7

28

2

Brighton

11

26

9

22

3

Manchester City

11

22

14

22

4

Liverpool

11

18

10

21

5

Bournemouth

11

18

14

18

6

Brentford

11

20

11

17

7

Leeds United

11

14

9

17

8

Chelsea

12

22

23

16

9

Everton

11

12

14

16

10

Tottenham

11

12

11

15

11

Hull City

11

13

11

14

12

Aston Villa

11

14

17

14

13

Newcastle United

11

15

18

13

14

Nottingham Forest

12

12

17

12

15

Coventry City

11

13

21

12

16

Fulham

11

11

13

11

17

Ipswich Town

11

15

22

11

18

Sunderland

11

8

17

9

19

Manchester United

11

14

23

8

20

Crystal Palace

11

12

27

7

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Nottingham Forest 3-2 Chelsea

Nottingham Forest chỉ kiểm soát bóng 35%, tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,36 nhưng ghi tới 3 bàn vào lưới Chelsea. Hàng phòng ngự yếu kém tiếp tục khiến đội khách trả giá.

Igor Jesus mở tỷ số ở phút thứ 5. Sang hiệp 2, Morgan Gibbs-White lập cú đúp cho Nottingham Forest. Emanuel Emegha vào sân ghi 2 bàn cũng không đủ để cứu điểm cho Chelsea.

Đây là thất bại thứ 5 trong 6 trận gần nhất của Chelsea.

Nottingham Forest (áo đỏ) thắng Chelsea 3-2. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu vòng 12 giải Ngoại Hạng Anh

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 12

Thứ Bảy, 28/11/2026

03:00

Sân City Ground

Nottingham Forest

3-2

Chelsea

▶FPT Play

22:00

Sân Old Trafford

Man Utd

VS

Brentford

▶FPT Play

22:00

Sân Elland Road

Leeds

VS

Coventry

▶FPT Play

Chủ Nhật, 29/11/2026

00:30

Sân Portman Road

Ipswich Town

VS

Aston Villa

▶FPT Play

19:00

Sân Hill Dickinson

Everton

VS

Liverpool

▶FPT Play

21:05

Sân American Express

Brighton

VS

Newcastle

▶FPT Play

21:05

Sân Craven Cottage

Fulham

VS

Bournemouth

▶FPT Play

21:05

Sân Stadium of Light

Sunderland

VS

Tottenham

▶FPT Play

21:05

Sân Selhurst Park

Crystal Palace

VS

Hull City

▶FPT Play

23:30

Sân Emirates

Arsenal

VS

Man City

▶FPT Play