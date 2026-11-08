Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 10, bảng xếp hạng mới nhất
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 10 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 10
Chiến thắng 1-0 trước Hull City giúp Arsenal duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng. Man City nguy cơ mất vị trí thứ hai sau khi thua Nottingham Forest 1-3.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.
BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
XH
Đội
TĐ
BT
BB
Đ
1
10
15
5
27
2
10
21
13
21
3
Brighton
9
24
7
19
4
9
19
15
16
5
Everton
10
12
10
16
6
9
11
9
15
7
Brentford
9
16
9
14
8
10
10
8
14
9
Bournemouth
9
14
13
12
10
Tottenham
10
10
11
12
11
Newcastle United
10
13
16
12
12
Aston Villa
9
10
13
12
13
Hull City
10
11
11
11
14
Ipswich Town
9
14
18
11
15
Fulham
10
10
12
10
16
10
9
13
9
17
Coventry City
10
10
19
9
18
9
10
15
7
19
Crystal Palace
9
9
21
7
20
Sunderland
9
7
17
5
Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Nottingham Forest 3-1 Man City
Man City thua trận thứ ba liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh dù lần này đối thủ của họ đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Đội khách hoàn toàn vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng không hơn đối thủ về số cơ hội.
Liam Delap lập cú đúp, bàn còn lại của đội chủ nhà đến từ Cunha. Man City chỉ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 do công Rayan Cherki.
Arsenal 1-0 Hull City
Khả năng tận dụng cơ hội chưa được tối ưu tiếp tục là lý do khiến Arsenal không có chiến thắng đậm dù kiểm soát hoàn toàn trận đấu trước Hull City. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 67%, tung ra 21 pha dứt điểm, trong đó 10 lần trúng đích. Dù vậy, khán giả phải chờ tới phút 72 mới chứng kiến bàn thắng của Martin Odegaard.
Leeds United 1-0 Tottenham
Tottenham kiểm soát bóng 62% nhưng chỉ có 7 cú sút trong cả trận. Ngược lại, Leeds United vượt trội về số cơ hội và tận dụng được một trong số đó. Noah Okafor là tác giả bàn thắng mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.
Everton 3-1 Coventry City
Thierno Barry là nhân vật chính của trận đấu sớm nhất vòng. Tiền đạo này ghi 2 bàn và có một pha kiến tạo giúp Everton đánh bại Coventry City 3-1. Đội khách tạm thời tụt xuống sát nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng sau vòng 10.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ket-qua-ngoai-hang-anh-2026-2027-vong-10-bang-xep-hang-moi-nhat-ar1049958.html