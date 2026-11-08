Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 10, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh vòng 10

Chiến thắng 1-0 trước Hull City giúp Arsenal duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng. Man City nguy cơ mất vị trí thứ hai sau khi thua Nottingham Forest 1-3.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu.

BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Arsenal

10

15

5

27

2

Manchester City

10

21

13

21

3

Brighton

9

24

7

19

4

Chelsea

9

19

15

16

5

Everton

10

12

10

16

6

Liverpool

9

11

9

15

7

Brentford

9

16

9

14

8

Leeds United

10

10

8

14

9

Bournemouth

9

14

13

12

10

Tottenham

10

10

11

12

11

Newcastle United

10

13

16

12

12

Aston Villa

9

10

13

12

13

Hull City

10

11

11

11

14

Ipswich Town

9

14

18

11

15

Fulham

10

10

12

10

16

Nottingham Forest

10

9

13

9

17

Coventry City

10

10

19

9

18

Manchester United

9

10

15

7

19

Crystal Palace

9

9

21

7

20

Sunderland

9

7

17

5

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

Nottingham Forest 3-1 Man City

Man City thua trận thứ ba liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh dù lần này đối thủ của họ đứng trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Đội khách hoàn toàn vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng không hơn đối thủ về số cơ hội.

Liam Delap lập cú đúp, bàn còn lại của đội chủ nhà đến từ Cunha. Man City chỉ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 do công Rayan Cherki.

Man City (áo trắng) thua Nottingham Forest 1-3. (Ảnh: Reuters)

Arsenal 1-0 Hull City

Khả năng tận dụng cơ hội chưa được tối ưu tiếp tục là lý do khiến Arsenal không có chiến thắng đậm dù kiểm soát hoàn toàn trận đấu trước Hull City. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 67%, tung ra 21 pha dứt điểm, trong đó 10 lần trúng đích. Dù vậy, khán giả phải chờ tới phút 72 mới chứng kiến bàn thắng của Martin Odegaard.

Arsenal thắng Hull City 1-0. (Ảnh: Reuters)

Leeds United 1-0 Tottenham

Tottenham kiểm soát bóng 62% nhưng chỉ có 7 cú sút trong cả trận. Ngược lại, Leeds United vượt trội về số cơ hội và tận dụng được một trong số đó. Noah Okafor là tác giả bàn thắng mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.

Everton 3-1 Coventry City

Thierno Barry là nhân vật chính của trận đấu sớm nhất vòng. Tiền đạo này ghi 2 bàn và có một pha kiến tạo giúp Everton đánh bại Coventry City 3-1. Đội khách tạm thời tụt xuống sát nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng sau vòng 10.