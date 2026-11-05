Kết quả mới nhất tại lượt trận thứ 14 Giải bóng chuyền nam VĐQG 2026

Ở trận đấu giữa Biên phòng MB và LPBank Ninh Bình, đội bóng áo lính để thua 1-3 với các điểm số 16-25, 25-22, 26-28 và 20-25. Đây là thất bại thứ hai của Biên phòng MB tại giai đoạn 2, nhưng không ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, hai đội sẽ tái ngộ tại bán kết ngày 7.11.

Ảnh: VFV

Vì vậy, kết quả trận đấu này chưa phản ánh đầy đủ tương quan lực lượng khi các bên có thể chủ động tính toán nhân sự, chiến thuật cho cuộc đối đầu quan trọng sắp tới.

Trong khi đó, Thể công Tân Cảng tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại Sanest Khánh Hòa 3-1 (26-24, 25-12, 29-31, 25-23). Với chiến thắng này, đội bóng áo lính trở thành CLB duy nhất toàn thắng ở giai đoạn 2, đồng thời kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai.

Ảnh: VFV

Đây là bước chạy đà thuận lợi trước trận bán kết gặp Công an TP.HCM. Phong độ hiện tại giúp Thể công Tân Cảng có thêm cơ sở hướng đến mục tiêu giành quyền vào chung kết.

Ở trận đấu khác, TP.HCM để thua Hà Nội 2-3 (25-22, 18-25, 21-25, 25-22, 14-16). Dù không còn nhiều ý nghĩa về thứ hạng, hai đội vẫn tạo nên màn so tài cân bằng và kéo dài đến set quyết định.

Hà Nội đã chắc chắn đứng thứ năm, trong khi TP.HCM không thể xếp cuối bảng nhờ có thành tích tốt hơn Sanest Khánh Hòa.

Ảnh: VFV

Ngày 6.11, giải tạm nghỉ trước khi trở lại vào ngày 7.11 với các trận bán kết và phân hạng từ 5-8.

Đây sẽ là thời điểm các đội bước vào giai đoạn quyết định, nơi sự ổn định, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành thứ hạng chung cuộc.