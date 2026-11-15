Kết quả MMA 2026: IVE thắng đậm, CORTIS rinh cúp Daesang lập kỷ lục cho Gen 5

Tối 15/11, Melon Music Awards - MMA 2026 đã khép lại với kết quả đẹp như dự đoán. IVE thắng giải Nhóm nữ xuất sắc nhất (Best female group) 2 năm liên tiếp. Khoảnh khắc các cô gái bật khóc khi phát biểu nhận Daesang Bài hát của năm (Song of the year) khiến người hâm mộ xúc động.

Nhóm nữ nhà "Tàu sau" còn ẵm thêm 3 chiếc cúp MV xuất sắc nhất, Top 10 Artists và Global Top 10, trở thành nghệ sĩ nữ thắng nhiều giải nhất tại MMA 2026 (với tổng 5 cúp).

IVE là nhóm nhạc Gen 4 K-Pop duy nhất thắng 2 lần Daesang Bài hát của năm (chiến thắng đầu tiên là tại MMA 2022 với ca khúc Love Dive). Đồng thời, IVE cùng với Wonder Girls (với Tell Me, So Hot) trở thành những nhóm nhạc nữ duy nhất trong lịch sử MMA giành chiến thắng hạng mục này 2 lần.

Cả IVE và CORTIS đều trao nhau "group hug" (cái ôm nhóm) sau khi được vinh danh là chủ nhân của Daesang.

Đây là lần đầu tiên CORTIS tham dự MMA và thắng đậm với một trong những giải thưởng danh giá nhất - Daesang Bản thu của năm (Record of the Year). Nhóm trao cho nhau cái ôm lớn trước khi lên nhận giải, biểu cảm phấn khích không thể giấu qua tiếng hét lớn. Trong khi đó, nhiều COER ngồi theo dõi qua màn bình, bày tỏ đã khóc ròng khi CORTIS được xướng tên.

Chiến thắng tại MMA 2026 giúp nhóm kiến tạo "triple daesang" với 3 lần thắng giải Bản thu của năm (KMA 2026 - TMA 2026). CORTIS trở thành nhóm nhạc Gen 5 đầu tiên thắng Daesang trong lịch sử MMA, đồng thời là nhóm nhạc Gen 5 duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại) thắng Daesang của BIG4 - 4 lễ trao giải âm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc (MMA, MAMA, SMA và GDA).

CORTIS cũng là chủ nhân của 2 cúp Bonsang Top 10 và Global Top 10.

BigHit Music "trúng mánh" khi "anh cả" và "út ít" đều thắng đậm ở MMA 2026. BTS là nghệ sĩ thắng nhiều giải nhất tại MMA 2026, mang về tổng 6 chiếc cúp, gồm Daesang Album của năm (Album of the Year), Daesang Nghệ sĩ của năm (Artist of the year), Nhóm nam xuất sắc nhất (Best Male Group), Sân khấu của năm (Stage of the Year) với ARIANG và Global Top 10, (Bonsang) Top 10 Artists. BTS tiếp tục nối dài kỷ lục vô tiền khoáng hậu của bản thân, khi duy trì vị trí nghệ sĩ thắng nhiều Daesang nhất lịch sử K-Pop với 79 chiếc cúp.

Kết quả MMA 2026 - Day 2: Top 10 Artists (Bonsang ): AKMU, BTS, CORTIS, Hearts2Hearts, I.O.I, ILLIT, IVE, KiiiKiii, NCT WISH và PLAVE Global Top 10: IVE, CORTIS, RIIZE, BTS, RESCENE, G-DRAGON, aespa, Hearts2Hearts, ILLIT, NCT WISH Nhóm nữ trình diễn xuất sắc nhất (Best Performance Female): KiiiKiii và ILLIT Nhóm nữ xuất sắc nhất (Best Female Group): IVE Best Male Group: BTS Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (New Artist of the Year): ALPHA DRIVE ONE và LNGSHOT Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu (Global Impact Artist): NCT WISH và ILLIT Nhạc sĩ xuất sắc nhất (Best Song Writer): Lee Chan Hyuk - AKMU 1theK Icon: hrtz.wav MV xuất sắc nhất (Best MV): IVE - Bang Bang Phong cách âm nhạc xuất sắc nhất (Best Music Style): KiiiKiii Nghệ sĩ đang lên toàn cầu: AND2BLE TrackZero Choice: SUMIN

Kết quả MMA 2026 - Day 1 xem tại đây hoặc link bên dưới: